Vecinos de Santuario señalan que no se les han mostrado estudios para Torre Áxima

Un grupo de vecinos de la zona del Santuario, entre Lomas y Jardines, manifestaron que no se les han mostrado los estudios de impacto que justifiquen la construcción de la torre departamental Áxima, de acuerdo a la última reunión que sostuvieron el pasado viernes 14 de julio con autoridades municipales.

“Hasta ahorita no hay nada autorizado; parece ser que no se han presentado los estudios de viabilidad, porque nosotros solicitamos copia y no los tienen. Dicen los que lo están haciendo que ya están los servicios, pero nos dijeron de Desarrollo Urbano que no hay nada autorizado hasta el viernes pasado”, argumentó una de las personas que rechaza la construcción de la torre Áxima, por la falta de sostenibilidad en el suministro de electricidad y de agua, lo que implicaría un detrimento en la calidad de vida de los actuales habitantes, y también, de quienes adquieran una propiedad en el inmueble de vivienda vertical.

Por parte del Comité de Vecinos de Lomas y Jardines del Santuario, manifestaron que el 100% de los vecinos afectados directamente han aportado su firma para la petición de que no se realice el proyecto, que en conjunto son alrededor de 400 personas quienes se manifiestan en contra de la Torre Áxima.

En ese sentido, manifestaron que actualmente han tenido deficiencias con el suministro de agua y de electricidad, teniendo que contratar de forma privada el transporte de agua a través de pipas, y también, han padecido descomposturas en algunos aparatos eléctricos, por las variaciones de la carga de electricidad.

Acotaron que la merma en el suministro de estos servicios, por el aumento de demanda al incrementar la densidad de la población, sería perjudicial para los actuales vecinos del Santuario, también para aquellos que lleguen, pues tendrían que soportar las mismas inconsistencias que se producirían en caso de aumentar la demanda.

La torre además contempla locales comerciales en la planta baja del edificio, además de seis pisos de departamentos, lo que generaría un alto tráfico vehicular, por el aumento de personas que circularían por temas comerciales y de vivienda.

Acotó que en caso en que se les proporcionen los dictámenes a los vecinos, verificarán con un perito externo la información, para constatar la viabilidad del proyecto.

“Lo primero sería validar que eso sea cierto; pero, cómo me viene a decir alguien que sí hay agua, cuando abro la llave y no sale; o cuando me quedo sin luz, y no tengo agua. Si se hace algo de infraestructura, y resulta que tenemos agua todo el tiempo y la luz no se va, entonces, ya platicamos. No nos pueden decir que hay agua y luz, porque no hay. Tenemos lista de gente que ha perdido electrodomésticos por las variaciones, y no hay agua todo el día”, afirmó.

Para finalizar, argumentó que los vecinos del Santuario que están en defensa de su dinámica de vida, en una colonia de tradiciones, con árboles longevos que alberga los más antiguos de la ciudad de Chihuahua. “Lo único que queremos, es que las cosas se hagan bien, y que no nos vaya a afectar en los servicios que tenemos. Estamos defendiendo nuestros servicios, que se vale que en cualquier colonia se haga”, finalizó.