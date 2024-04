Xóchitl con planteamientos claros y Claudia sin respuestas: Alex Domínguez sobre el Debate

La candidata de Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez, llegó preparada y con planteamientos muy claro y comparativos, así lo dijo el candidato a diputado federal por el Distrito 08, Alejandro Domínguez, en relación al Debate Presidencial.

Por el contrario, calificó la intervención de Claudia Sheinbaum, como una serie de mentiras en todos los rubros, y destacó la incapacidad de la candidata de Morena, PT y PVEM, para responder los señalamientos que le hizo Xóchitl Gálvez.

“Vi una serie de mentiras por parte de la candidata de Morena, la vez pasada mintió cuando dijo que los feminicidios habían bajado, eso es una gran mentira, al contrario, los feminicidios han crecido entre un seis y un ocho por ciento a nivel nacional”, dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Alejandro Domínguez, resaltó que otra mentira expuesta por Claudia Sheinbaum, fue en relación a la tecnificación para el campo, en donde la realidad es que el Gobierno Federal no ha invertido en el campo.

Destacó que Xóchitl Gálvez dejó bastante claras las irregularidades de su contrincante al realizarle varios señalamientos, a los que fue incapaz de responder, como el dinero que tiene su familia en paraísos fiscales, tampoco contestó si va a investigar a los hijos del presidente de la República, no explicó lo de sus cuatro propiedades las cuales le fueron señaladas de manera puntual.

“Ella criticó a Xóchitl por haber tenido contratos con el gobierno, pero tener contratos gubernamentales no es delito, lo que sí es delito es que su ex marido (de Sheinbaum), haya recibido dinero del Gobierno de la Ciudad de México para financiar las campañas de López Obrador, ante ese delito, pues no dijo nada”, expuso el priista.

El candidato del PAN, PRI y PRD, por el octavo distrito, hizo énfasis en que el partido Morena está mintiendo a los ciudadanos, incluso sentenció que son ya varias las quejas de chihuahuenses que refieren que personal de Morena los amenaza con el tema de los programas sociales.

“Ya le dimos la primera vuelta al distrito, estamos dando la segunda vuelta y tenemos un avance significativo en este segundo recorrido, y en esto nos hemos percatado de que Morena está haciendo un planteamiento en el sentido de que nosotros (PAN, PRI, PRD), vamos a quitar los programas sociales, y eso es una mentira, una falsedad, porque ellos son unos mentirosos, no tienen ética y quieren hacer una verdad de una mentira”, subrayó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Destacó que la realidad es que la coalición Fuerza y Corazón Por México, mejorará los programas, por ejemplo, el del Adulto Mayor será a partir de los 60 años y no de los 65, o en el caso de las becas académicas, se harán reajustes de mejoramiento, porque no es posible que quienes estudian y se preparan, reciban menos dinero que quienes no estudian ni trabajan.

Asimismo, manifestó que, dentro de las mejoras, también se tiene que modificar el programa Sembrando Vida y regresar los 25 programas de apoyo al campo que el Gobierno Federal eliminó, pues con las becas entregadas sin estrategia, ahora se ha generado un grave problema de alcoholismo en la zona rural, incluso ahora llaman al programa, “Sembrando Birrias”.