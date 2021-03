Cinco municipios de Chihuahua no han recibido vacunas Covid-19

Son cinco municipios del estado los que hasta la fecha no han recibido la vacuna contra el Covid-19, y sólo entre Ciudad Juárez y Chihuahua equivale al 69% de la población estatal, es decir, 2 millones 600 mil 735 habitantes de los 3 millones 742 mil habitantes que refiere el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.

Juárez cuenta con una población de un millón 674 mil 973 habitantes y Chihuahua con 925 mil 762, por lo que el porcentaje de adultos mayores también es más alto que en otros municipios donde ya se inició la inoculación.

Otros de los municipios restantes que se identifican son Buenaventura con una población de 24 mil 378 habitantes y Ascensión con 24 mil 975.

Hasta ayer, la Secretaría del Bienestar había informado que la vacuna contra Covid-19 ha llegado a 62 de los 67 municipios.

Los últimos que se agregaron a la lista de vacunación, el día de ayer, fueron Aldama, Belisario Domínguez, Gran Morelos, Namiquipa, Santa Isabel, Julimes, Meoqui, Guerrero, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Ahumada, Janos y Galeana.

Las instituciones públicas de salud federales y estatales, en conjunto con la delegación estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, informaron que hoy se continuará con la aplicación de la vacuna contra Covid-19. Se dio a conocer que los centros de vacunación funcionarán en un horario de las 9 a las 5 de la tarde.

Además, los requisitos en todos los casos son: llevar identificación con fotografía y copia de la CURP, comprobante de domicilio en los municipios antes señalados, y llenar el formato que se les proporcionará en el lugar.