¿Conoces los cuidados y el uso correcto del cubrebocas? Checa el dato aquí

La falta de cuidados y poca responsabilidad por parte de algunos ciudadanos se evidencia en esta fotografía donde se puede observar un cubrebocas tirado en el Parque Metropolitano El Rejón; además de contribuir a la contaminación arrojándolo al piso en vez de depositarlo en un bote de basura.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otra parte, lo más recomendable es meterlos en una bolsa plástica antes de tirarlos en botes cerrados, para evitar que los animales los abran y el viento los lleve a otros sitios.

El cubrebocas es útil para evitar contagios si se usa correctamente y es obligatorio su uso en el transporte público, en sitios concurridos, cerrados y en lugares de trabajo con poca ventilación.

Foto: Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

Según la Organización Mundial de la Salud, el procedimiento correcto para su uso es el siguiente:

Antes de colocarte el cubrebocas lávate las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos, o desinféctalas con gel; 2. Cubre totalmente tu boca y nariz, asegúrate que no haya espacios entre la cara y el cubrebocas; 3. No lo toques mientras lo usas, evita jalarlo o colocarlo debajo de la barbilla, procura tocarlo solamente cuando hayas llegado a tu destino; 4. NO lo compartas con nadie, es de uso personal; 5. Cámbialo cuando esté húmedo y no lo reutilices; 6. Retíralo por las cintas elásticas, estirándolas lo suficiente para pasarlas por detrás de la cabeza y evita tocar la parte del frente; 7. Deséchalo inmediatamente en un recipiente o bolsa de plástico bien cerrado, tíralo al bote de la basura y lávate las manos.

Y como precaución adicional, para conservar tu salud y la de los demás, se recomienda tirar el cubrebocas de la siguiente manera:

Destruye el cubrebocas con tijeras y coloca los pedazos en una bolsa de plástico anudada; rocía la bolsa con solución clorada; lava tus manos y desinfecta tus tijeras después de introducir la mascarilla en la bolsa; no lo tires en la vía pública; en caso de usar cubrebocas de tela, lávalo y desinféctalo después de cada uso.