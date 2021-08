Este 23 de agosto inicia la cosecha de la manzana Golden

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La cosecha de las variedades tempranas ya concluyó y este lunes comenzará la pisca de la Golden Delicious, que representa en grueso de la producción, que esta temporada podría concluir con una cifra que oscilaría entre los 23 y los 24 millones de cajas.

Así lo informó Alejandro Bordas, presidente de la Asociación de Manzaneros de Cuauhtémoc, quien comentó que de momento no hay una cifra de los jornaleros que se van a contratar.

Agregó que debido a que casi la totalidad de las huertas tienen mallas en los árboles, la afectación por las granizadas prácticamente ha sido nula.

“La variedades tempranas yo creo que en su totalidad ya terminaron, empezará la Golden. Al parecer ya en todas las regiones comienza este 23 de agosto. Hay regiones atrasadas, pero aún así ya inicia la pisca en general”, dijo.

En cuanto al número de jornaleros, expuso que va en relación con cada huerta y productor y será la próxima semana que se tendrá el estimado, pues dependerá del movimiento de los frigoríficos.

Bordas comentó que tienen contemplada gente de la Sierra para emplearla, y de momento no se ha mencionado la necesidad de convocar a jornaleros de otros puntos del país.

El estimado en la cosecha será similar a la del año pasado, dijo.

En cuanto a las cuestiones climáticas, dijo que actualmente cualquier huerta tiene que estar “enmallada”, aunque es una inversión fuerte ha sido constante por parte de los productores año con año.

No hay un número exacto de afectaciones, pues ha habido presencia de granizo en algunas regiones, no obstante se estima que el daño sea muy poco, pues ni siquiera han tenido reportes.

En el tema del Covid y dado el movimiento en semanas y meses recientes, en actividades como el desahíje y la pisca de la manzana de variedades tempranas, declaró que no han tenido reportes de jornaleros contagiados o con síntomas.

“Como manzaneros, como productores, tenemos muy claro que tenemos que seguir las medidas del sector salud. En la actualidad he visto mucha evolución en todas las personas, todos nos cuidamos; he visto mucho avance en nuestras huertas, en la comunidad; en las huertas trabajan con cubrebocas, con sana distancia, son extensiones grandes de terreno, no son espacios cerrados”, concluyó.