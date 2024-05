Inseguridad latente en la Sierra, factor de desplazamiento de comunidades: Padre Pato Ávila

De acuerdo al sacerdote Jesuita, Javier Ávila Aguirre, conocido como “El Padre Pato”, los índices de inseguridad siguen latentes en la región serrana del estado de Chihuahua, lo que es factor de desplazamientos en varias comunidades, principalmente las ubicadas en la zona sur del estado, aunque en el occidente también continua la presencia de grupos del crimen organizado.

Lo anterior, dijo el religioso, se suma a la carencia de alimentos por la falta de cosechas ante la sequía atípica que atraviesa la entidad, lo que genera hambre en algunos puntos de la sierra que son causantes de desnutrición en los infantes.

“Sabemos que la seguridad no esta presente todavía, sigue la inseguridad, sigue el miedo, siguen los grupos circulando espantando muchas veces a los mismos pobladores, aunque en las zonas turísticas se cuida eso y no tienen tanta presencia esos grupos, pero cuando no hay turismo es muy peligroso”, expresó de manera textual el Padre “Pato”.

Agregó que el desplazamiento de familias sigue latente por el apoderamiento de los delincuentes de las tierras de los indígenas, fenómeno que existe con mayor frecuencia en municipios al sur del estado como Guadalupe y Calvo y Baborigame.

Javier “El Pato” Ávila / Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

En lo referente al sector turístico, Javier Ávila dijo que este ha crecido de manera importante, aunque la naturaleza no ha contribuido en los últimos años para mantener los paisajes naturales de la sierra chihuahuense, tal es el caso de atractivos como la Cascadas de Basaseachi y Cusárare que están secas, como el Lago de Arareco.

Señaló que no se debe olvidar que el turismo llega a la Tarahumara por dos razones, los paisajes y la cultura, resaltando que, si bien se están cuidando los paisajes en la medida de las posibilidades, no se debe descuidar la cultura.

“Una de mis exigencias, de mis señalamientos, que no se descuide al pueblo; que bien que se haga lo posible por mantener cuidada la naturaleza, pero también se debe priorizar la cultura de la sierra Tarahumara”, expresó el sacerdote.

El religioso puntualizó que hay problemas muy serios que requieren de mucha atención de todos los sectores de la sociedad como de las autoridades, a quienes convocó para continuar estableciendo programas de apoyo tanto material como económico para mitigar el hambre en los pueblos originarios.