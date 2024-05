"Soy un ciudadano cansado de los políticos de antes": Bryan Lebarón

Al entrar en la recta final del proceso electoral 2024, el candidato a la Diputación Federal del Movimiento Ciudadano (MC) para el Séptimo Distrito Electoral, Bryan LeBarón, lleva a cabo una serie de cierres de campaña en municipios de la zona noroeste, en los cuales exhorta a la población a cumplir con su obligación civil de hacer efectivo su sufragio.

A una semana de que terminen las campañas, Bryan LeBarón, aprovechó un evento realizado en Santa Isabel, para pedir a las familias de la entidad, salir a votar, por las nuevas opciones, y evitar que ganen las viejas prácticas que han mantienen al campo abandonado y los hospitales sin medicinas.

En un mitin con más de 500 personas, el activista social, señaló que es importante alzar la voz ante las injusticias, y hacer equipo con la gente.

Foto: Equipo de campaña de Bryan LeBarón

Aprovechó para hacer un llamado a quienes se han dedicado a difundir que los programas sociales pueden desaparecer, “esa es una mentira, ya que están la Constitución, no se pueden desaparecer”, al contrario, señaló que se deben mejorar.

Durante casi tres meses de campaña, comentó que los principales problemas que ha encontrado es el abandono del campo, ya que se han quitado muchos programas de apoyo, créditos, e incentivos para seguir produciendo “muchos me han dicho que ahora siembran menos, porque ya no es posible obtener las cosechas de antes”.

Ante las familias reunidas de Santa Isabel, reiteró su compromiso de no dejar Chihuahua, trabajar los días que sean necesarios en la Ciudad de México, y regresar, ya que aquí vivirá su familia, “por eso la gente no conoce a sus diputados federales, porque sólo piden el voto y no regresan, por eso me decidí a participar, porque soy un ciudadano cansado de los políticos de antes”, señaló.