Comienzan productores a tirar leche acidificada

MEOQUI.- Pequeños productores han empezado a tirar unos 30 mil litros de leche, dado que se les ha acidificado y echado a perder, debido a la irregularidad con la cual se ha recogido el producto por parte de las pipas enviadas por Liconsa al centro de acopio de Meoqui.

Ayer, luego de días irregulares en la captación, se empezaba a regularizar el proceso de recepción de leche en el centro de acopio de Meoqui y se estaba en espera de que llegaran más pipas, expresó el responsable del centro, Darío García.

Ayer los pequeños productores hacia los primeros recuentos de producto perdido calculaban ya unos 30 mil litros de leche que se calientan, se acidifican y echan a perder mientras están los toneles sobre las camionetas antes de ser “recepcionados” en el centro de acopio y comenzar el proceso de enfriamiento, para ser llevado el producto al deshidratador ubicado en Rubio, municipio de Cuauhtémoc.

Debido a los retrasos en la llegada de pipas, el centro de acopio no ha podido recoger con tiempo el lácteo, por lo cual se calienta y echa a perder.

Ayer las preocupaciones se mitigaban con la promesa del envío de más pipas. Hace una semana, el dirigente lechero Andrés Valles denunciaba la acumulación de unos 700 mil litros en centros de acopio de la región debido a la irregularidad con la llegada de pipas transportadoras.

Mientras tanto, Darío García confirmó que ya se hicieron los pagos de las semanas 14 y 15 a los pequeños productores, aunque los pagos fueron a razón de 7.06 y hasta 6.26 pesos por litro, de acuerdo con la calidad del producto.

Ayer mismo, se entregó otro paquete con papelería de productores pequeños que quieren regularizar su situación de información y cumplir con la credencialización para que se les pague a 8.20 pesos por litro de leche.

Arturo García Meza, uno de los productores, era el encargado de llevar la documentación a las autoridades federales, a fin de cubrir los requisitos de pago actualizado.

Darío García lamentó que muchos productores no van a poder acogerse a las nuevas medidas dictadas por Liconsa y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),primero porque no reúnen los requisitos y segundo no cuentan con un contador que les auxilie para llevar su administración en la venta de leche a Liconsa.





