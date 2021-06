En Delicias, mujer halla un pedazo de plástico dentro de su refresco

Delicias- La afición por el refresco se le terminó a la señora Alicia Carreón Ochoa, un ama de casa deliciense, cuando descubrió la mañana del domingo con sorpresa y desagrado un pedazo de plástico dentro de la botella que contenía la bebida azucarada, por lo que ahora teme esto provoque algún daño a su salud.

Al mostrar la botella en cuyo interior se conservaba lo que parecía ser un fragmento de bolsa de polietileno, la quejosa refirió que se percató de lo anterior la mañana del domingo, cuando desayunaba con sus nietas.

“Cuando comenzamos a almorzar nos lo empezamos a servir, y ya cuando llevábamos la mitad del refresco que voy alcanzando a ver algo muy raro y yo creía que era hielo, y resulta que no, que era un pedazo de hule, está demasiado grande”, comentó.

Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

Alicia Carreón decidió conservar la botella con su contenido para reclamar a la compañía refresquera, pues teme que el haber ingerido la bebida mezclada con el plástico le pueda provocar problemas de salud.

Sin embargo, dejó en claro que no pretende perjudicar a la empresa de refrescos, porque a mucha gente le gustan estas bebidas carbonatadas, pero ella en lo particular dejará de tomar por un buen tiempo hasta que se le quite el miedo.

Consideró que el hule pudo haberse desprendido de alguna máquina durante la elaboración del producto, exhortando a la ciudadanía a revisar bien los envases cuando acudan a comprar bebidas endulzadas.