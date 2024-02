No registra Delicias muertes por hipotermia

Patricio Barrera Juárez, coordinador de Protección Civil en el municipio de Delicias, consideró que hasta el momento, se tiene bandera blanca debido a que no hay registro de muertes por hipotermia; sin embargo, aclaró que no se puede cantar victoria, porque el invierno todavía no termina.

El funcionario celebró que en el municipio se puede levantar bandera blanca, pero recordó que faltan de ingresar a la región algunos frentes fríos de la temporada, por lo que en los próximos días y semanas, seguirán registrándose temperaturas bajas, ante lo cual las autoridades están alertas.

Barrera confirmó que continúan los recorridos nocturnos de Protección Civil y Seguridad Pública por los sitios donde suelen dormir las personas en situación de calle, quienes son trasladados a los albergues para que se resguarden de las temperaturas frías.

Mencionó que cada noche, trasladan de tres a seis personas al albergue de jornaleros, ubicado en la colonia laderas del Norte, y al que se encuentra en las instalaciones del complejo de Seguridad Pública Municipal.

Generalmente se trata de las mismas personas, quienes cada noche duermen en un lugar diferente, mencionando que en algunos casos piden ayuda para regresar a la zona centro de la ciudad.

Además, dijo que muchas de las personas en situación de calle no aceptan ser llevadas al albergue, por lo que los inspectores y agentes les entregan cobijas y monitorean que se encuentren bien, para que no vayan a enfermarse de algún mal respiratorio.

De presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria aguda, la instrucción del alcalde es que las personas sean canalizados al Hospital Regional para que los estabilicen. Posteriormente, los llevan a algún domicilio si esto es posible.

No se tiene un dato preciso de cuántas personas están en situación de calle, porque muchos están de paso en la ciudad por ser migrantes que se dirigen hacia la frontera norte, explicó el jefe de Protección Civil.