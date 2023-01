Rinde Sindicatura de Delicias su quinto informe

DELICIAS.- Con señalamientos por la falta de transparencia en el Instituto Municipal de la Mujer y la demora en la rehabilitación del tramo carretero Delicias- Meoqui, la síndica municipal Gabriela Peña Orta rindió este martes su quinto informe de labores; al respecto, el alcalde Jesús Valenciano García expresó que la retroalimentación siempre es buena para su administración, pues ayuda a reforzar algunas áreas.

En sesión extraordinaria de cabildo, Gabriela Peña Orta hizo varias observaciones y señalamientos. En primer lugar, detalló que el personal de la Sindicatura acudió a las diecisiete guarderías beneficiadas con apoyos del gobierno municipal, encontrando algunas observaciones administrativas.

Delicias Municipios firman convenio con Ficosec para implementar aprendizaje musical

Además, observó que revisaron parte de los 5 mil 791 expedientes de programas municipales, hallándose que no se respetaron las reglas de operación de los mismos. Igualmente, señaló que Sindicatura sigue sin recibir las actas de entrega- recepción del Instituto Municipal de la Mujer, así como de la situación financiera de este organismo.

Además, la síndica observó que no se han rotulado vehículos oficiales y tampoco se les ha dado mantenimiento, sobre todo a los del departamento de Bomberos. Igualmente, aunque no compete a Sindicatura, señaló que la rehabilitación del tramo carretero Delicias- El Salado no se ha realizado con la calidad que merecen los ciudadanos, reconociendo las gestiones del alcalde para que se ponga atención a dicha obra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el presidente municipal Jesús Valenciano García dijo haber tomado nota de todos los puntos expuestos en el informe, comprometiéndose a atender de forma puntual cada uno de ellos, pues mientras la Sindicatura realice su trabajo el gobierno municipal podrá “apretar las tuercas” en las distintas áreas o con los funcionarios que puedan no estar haciendo su labor de la manera correcta.

Reafirmó que está a las órdenes para revisar cada uno de los señalamientos hechos durante el informe, pues aseveró que la retroalimentación siempre es buena para la administración municipal.