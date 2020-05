Suspenden lecheros una manifestación

DELICIAS.- Productores de leche de la región centro-sur del estado suspendieron la movilización de protesta, en la que contemplaban tirar el lácteo en oficinas de Gobierno, después que se regularizara este domingo el desfogue de los centros de acopio con la llegada de las pipas.

Las protestas que estaban programadas para exigir a Liconsa el cumplimiento de su compromiso con el sector social no se llevarán a cabo, pues desde ayer se reportó que se había reanudado el transporte de la leche hacia la planta secadora de Rubio.

Andrés Valles Valles, miembro del Consejo Consultivo de la Leche, informó que ayer se desfogaba todo el lácteo acumulado.

“Dentro de lo que cabe es poca leche. Por ejemplo el Gato Negro tiene como 130 mil litros y el de Meoqui, Lácteos Meoqui, unos 240 más o menos, pero ya se está desfogando y ahí va poco a poco, ya le van bajando las presiones y se la están recogiendo más rápido al productor”, comentó.

Valles aclaró que hasta el momento Liconsa no ha cumplido al 100% su palabra porque faltaba cierto volumen de leche por desfogar, pero se esperaba que en el transcurso de anoche y la mañana de hoy lunes continúe el flujo de pipas para recoger la producción diaria.

Por el momento -dijo-, los lecheros no realizarán ninguna movilización, pero estarán atentos a que Liconsa realice el censo de productores que se beneficiarán con el precio de 8.20 pesos.

Mencionó también que los productores dialogaron con el secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, René Almeida, con quien acordaron inscribir en el corto plazo a los productores para que reciban el precio de garantía.

El entrevistado volvió a acusar que funcionarios de Liconsa redujeron a 7.20 pesos el precio del litro de leche porque se gastaron el presupuesto destinado al programa, lo cual contraviene el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir, no robar y no traicionar.

“Liconsa en Chihuahua está mintiendo, está robando y está traicionando a los productores del sector social, los más necesitados”, señaló.

Basó su afirmación en el hecho de que los funcionarios del ente paraestatal aseguran haber comprado leche de más y gastado alrededor del 40% del presupuesto destinado a esto en el cuarto mes del año, cuando un pequeño productor con todas sus limitantes para producir leche no crece en esa proporción.

Denunció además que Liconsa miente porque envió un oficio sin logotipo ni firma para disminuir el precio de garantía

