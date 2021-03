Denuncian golpes y abuso de la fuerza durante desalojo

A horas de haber cerrado el periférico Francisco R. Almada en protesta por el desalojo de seis familias la mañana de este viernes, un grupo de vecinos del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado se presentó en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para interponer denuncias por golpes y abuso de la fuerza por parte de los elementos encargados del desahucio.

Ahí se reunió con ellos Josué Díaz, representante legal de Grupo Hogar para Todos, afiliado a Aliados por la Vivienda, que se dedica a recuperar viviendas abandonadas para evitar que sean focos de delincuencia, haciendo convenios con Infonavit para que los trabajadores puedan adquirirlas a precios bajos.

“Pretendemos unir a las fuerzas de mi grupo para que si hay otra situación como esta, donde hubo violencia, las autoridades se pasaron con la gente, vayan mis grupos a hacer cadenas humanas y proteger a la colonia”, informó.

“No queremos que lleguen a estos extremos de los golpes, no tienen por qué golpearlos, ni maltratarlos, ni sacarles los muebles de las casas si no traen una orden de allanamiento, el día de hoy no traían esa orden y se metieron por meterse. Nosotros vamos a apoyarlos para que no los saquen y buscar un amparo para que detengan el proceso”, señaló Fernanda Villalobos, contadora del Grupo Hogar para Todos.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Mañana vamos a tener una reunión a las 18:00 horas en el fraccionamiento, para buscarles los asuntos legales para que puedan ampararse y no los saquen de sus domicilios. Ahorita cometieron un delito de allanamiento, porque llegaron sin una orden. Los vamos a apoyar para que tengan ese amparo en lo que podemos hacer el proceso, para que ya sea Infonavit o Coesvi, o hablar con Pensiones, para hacer la modificación de la ley, para que ellos adquieran las viviendas, porque son viviendas que están completamente abandonadas, no son de nadie”, anunció.

Una de las denuncias que hacen es que una camioneta que llevaba pertenencias de una de las familias se perdió y nadie sabe dónde está.

Una menor de 14 años declaró que “me metí porque le estaban pegando a una señora embarazada, en lo que la agarré para hacerla a un lado, me pegó un policía, me fui para la orilla de la troca y me echaron gas, entonces me dejé ir contra una policía y me rasguñó, me agarró otro de los policías y me atacó un cachetadón”.