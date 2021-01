Deploramos acciones cometidas en contra del precandidato: Morena

“Deploramos el tema de que se tenga que llegar a esa práctica para hacerse entender, y que quienes están llevando a cabo ese asunto básicamente es, pues los mismos que impulsaron las agresiones contra la guardia nacional, quienes en un momento se encontraban al cuidado de las presas, son las mismas gentes a quienes les interesa desestabilizar el estado porque creen que de esa manera pueden revertir el avance que como Morena hemos tenido”, comentó el dirigente estatal de Morena luego de que se le cuestionara sobre las acciones que realizó un grupo de ciudadanos al confrontar al pre candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera.

Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, mencionó que las acciones implementadas por los agricultores al sur del estado durante la visita del pre candidato Juan Carlos Loera, que no es la forma de mostrar su descontento.

“Pues a mí me parece que no es la vía, la vía de la violencia, del enfrentamiento, no es una cultura que en Morena queramos profundizar ni impulsar y el hecho de que se denosté de tal manera a quien quiera que sea no es la forma”.

Señaló que dentro de Morena el uso de la violencia queda totalmente rechazado, ya que esta no es la vía de tratar a este ni a ninguna persona del partido, ya que la violencia no conduce a ningún lado.

Recalcó que será por la vía pacífica donde trataran de continuar impulsando los proyectos que genere el partido en todas las zonas del estado, con el fin de evitar que se continúen presentando este tipo de actos.

Manifestó que estas acciones no son la forma adecuada de hacerse entender, esto debido a los reclamos e insultos de los que fue objeto Juan Carlos Loera, ya que las personas que se encuentran de tras de estas acciones refirió que son las mismas las que provocaron las agresiones contra la Guardia Nacional y quienes en un momento se encontraban al cuidado de las presas.

En cuanto a estos hechos manifestó que no tomaran ningún tipo de acciones en contra, ya que las acciones que se encuentran emprendiendo son las que actualmente se encuentra emprendiendo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“No pues las acciones que nosotros estamos emprendiendo son las mismas que el presidente emprende diariamente, lo denosta en contra quienes hacen y dicen cosas en contra, no vamos a atender nosotros la violencia contra la violencia, nosotros vamos a atender que se bajen los ánimos y entonces poder dialogar, y si es que están dispuestos a que la vía pacífica arreglemos las cosas”.

Cabe señalar que durante la visita del pre candidato para la gubernatura de Morena, Juan Carlos Loera, fue agredido con insultos y reclamos, luego de que éste saliera de una entrevista en una radio de Rosales, cuando fue interceptado por un grupo de ciudadanos de aquella región.

