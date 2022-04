Corresponde a instancias federales contaminación del Río Guachochi

Gabriel Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, informó que se ha establecido comunicación con autoridades municipales de Guachochi, para atender la problemática de contaminación en el Río Guachochi, y dando seguimiento a los resultados de las muestras recabadas por la Universidad Autónoma de Chihuahua; sin embargo, aclaró que es competencia de orden federal, por lo que se puso a la disposición para coadyuvar a resolver la situación.

“En este momento, la Secretaría a mi cargo, está atenta a que indiquen cuáles serían estos contaminantes, porque adicionalmente, el Gobierno del Estado, ha estado evaluando la situación. Vamos a coadyuvar en lo que nos soliciten las instancias que están facultadas, que son las federales: Conagua, en el caso de que hayan vertido al río – son los que pudieran autorizar este tipo de actividad-; Semarnat, es la cabeza del sector federal en el tema ambiental; y quizá, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por alguna descarga”, detalló.

El ingeniero Valdez Juárez, mencionó que aún no se ha identificado alguna fuente que esté vertiendo el río, no obstante, compartió que estarán atentos como gobierno de apoyar a través de las instancias correspondientes, las necesidades que la población pudiera indicar, en particular, el área de Desarrollo Humano y Bien Común, para en un momento dado, llevar apoyo a la población a lo largo del río, que son algunas comunidades.

Mientras tanto, la parte técnica y tecnológica, estamos atentos a lo que nos indiquen las instancias correspondientes, en caso de que se requiera atención a esta problemática. Tenemos el análisis de imágenes, datos de lo que eventualmente pudiera generar la coloración y lo que se encuentra dentro del agua. La referencia es que se puede atribuir a presencia de fertilizantes, que eventualmente con la lluvia, fuera a parar al río. No tenemos la evidencia como tal, tenemos referencias de que en otros casos similares se ha detectado presencia de fertilizantes utilizados en los cultivos", dijo.





Aclaró que lo anterior es especulatorio, y que se espera a los resultados del análisis para determinar qué sustancias fueron las que se encontraron en el agua para poder plantear alguna alternativa de solución.