Hay cosas más positivas que negativas en México: turista en Cerocahui

Urique. - En contraste a las recomendaciones que gobiernos de países como Estados Unidos hacen a sus connacionales de evitar viajar a puntos de México por los índices de violencia, principalmente en zonas del estado de Chihuahua, turistas sudamericanos realzaron las características positivas que tiene este país, tal es el caso de la visitante chilena Daniela Largero, quien destacó que existen muchas más cosas positivas que negativas en México.

Fue en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en donde la gentil peregrina platica para el Heraldo de Chihuahua respecto a las maravillas que ha conocido en su recorrido por la ruta del ferrocarril Ch-P. coincidiendo su llegada a la región serrana en el momento en que se realizaba la conmemoración del primer aniversario luctuoso de los Sacerdotes Jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como Pedro Eliodoro Palma, guía de turistas y Paúl Berrelleza.

“Llevo dos semanas de recorrer puntos de México, y al viajar en el Ch-P rumbo a la sierra, me enteré en el tren de la conmemoración de un año de la muerte de los padres, y por casualidad estábamos en Cerocahui, en donde pudimos participar y presenciar de la ceremonia, los bailes y la cantidad de gente que llegó, que fue un montón”, expresó la turista.

La visitante chilena se mostró gratamente sorprendida por el cariño que el pueblo mostró a las víctimas, sobre todo por las etnias de la región; “la verdad es muy lindo que todos se unan para decir que no haya más guerra, amenazas y violencia”, subrayó.

Al recorrer diversas regiones de México, Daniela Largero reconoció la calidez de los mexicanos hacia los extranjeros, admirando la gran diversidad en su territorio, pero sobre todo las buenas personas que lo habitan.

“En mi país en términos generales se sabe de México sobre cultura, las buenas personas, la comida, la diversidad entre las regiones, de sus climas; se sabe más de la riqueza de México que otras cosas”, expuso.

Si bien reconoció que trasciende la información de lo que sucede en la franja fronteriza con Estados Unidos, sobre la inmigración y los cárteles de la droga, no existen mayores detalles de lo que sucede, por lo que se considera a México un país como cualquier otro de América con sus problemas pero que no son calificados como de alto riesgo para no visitar.

Acompañada de amigos del estado de Querétaro, la turista sudamericana se mostró fascinada por los paisajes de la Sierra Tarahumara, la cual recorre a través de la ruta del CH-P, por lo cual aseveró que sin pensarlo recomendaría al mundo conocer la belleza de Chihuahua y de todo México.