"Hay alta capacidad hospitalaria": secretario de Salud

"Hoy del seguro social me reportaron muy temprano en la mañana, directamente el delegado, el señor Bonilla una ocupación hospitalaria de alrededor del 80% en la clínica 6, así como del 77% en la 66, y del 100% en la 35”.

Específicamente en el Hospital Central el reporte fue del 100 en ocupación hospitalaria, pero esto, aclaró, “y no quiere decir que no deba preocuparnos llegar a estos niveles, pues es llegar a los niveles más altos que hemos tenido en los 8 meses de pandemia, sin embargo, les recuerdo que este es el número de camas que tenemos disponibles hoy para Covid, pero no quiere decir que no podamos crecer”, dijo al hacer referencia a la capacidad de atención.

En el caso del IMSS, la reconversión de espacios se va haciendo en la medida en que el porcentaje de ocupación va creciendo, y se tienen más camas.

“Lo mismo pasa con nosotros, y particularmente en el caso de Chihuahua, el tema del 100% de ocupación en nuestro Hospital Central no se debió al ingreso de un gran número de pacientes, sino a que el área Covid está siendo desinfectada, y de alguna manera descontamos un buen número de camas, alrededor de ocho del total disponibles, en función de que se está haciendo este proceso”.

Aseguró que estas camas regresarán a operarse en unos días, “mañana o pasado, y volvemos a tener ocupación hospitalaria suficiente”

La ocupación hospitalaria termina siendo el último eslabón del problema de la pandemia, que empieza con el nivel de contagio, y con el hecho de que algunas personas terminan yendo a los hospitales en busca de recuperar la salud, concluyó.





