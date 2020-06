Hombres pueden denunciar maltrato

El maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica, y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 2019, se registraron 5 mil 620 llamadas de auxilio por violencia en el estado, y de éstas, 915 fueron interpuestas por hombres.

Durante el primer trimestre de 2020, la cifra de llamadas de auxilio por violencia, supera los mil 020 casos, de los que sólo 124 fueron hechas por hombres.

Elizabeth Tarango, psicóloga familiar, dijo que las relaciones basadas en los celos, reclamos y el control de la otra persona, provocan esa "permisibilidad" para que la violencia vaya creciendo.

Dijo que no es común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres, pues históricamente, la figura masculina se ha calificado como sinónimo de fuerza física e insensibilidad, caso contrario al creado para la mujer.

"El maltrato sobre todo sicológico, es muy común hacia los hombres, y no se trata de decir que las mujeres no sufren de violencia, por el contrario, estamos en un escenario en que la violencia ya no es exclusiva de un género, y hay que atenderla", dijo.

Añadió que algunos motivos por los que el hombre no denuncia, son sentirse avergonzado, o burlado por manifestar que lo que ocurre; miedo de que no le crean y al igual que pasa con las mujeres, existe el temor de lo que vayan a pensar sus familiares y/o amigos.

La entrevistada, dijo que en cualquier acto de violencia, se debe buscar apoyo, pues esta daña a los dos involucrados.





