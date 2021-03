Inicia audiencia de vinculación o no contra ex diputados

Con una hora de retraso, el Tribunal Superior del Estado, dio inicio a la audiencia de vinculación o no a proceso, en contra de María Eugenia C.G., María A.S. y Rodrigo de la R.R. quienes se mantienen en un proceso penal, por presuntamente recibir dinero ilícito de la nómina secreta del ex gobernador César Horacio D.J.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El Juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, será quien presida la audiencia bajo la causa penal 2821/2020, donde se espera la defensa de María Eugenia, pueda presentar pruebas en contra de las acusaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado, a lo largo del proceso penal.

Tras el previo desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar, que cada uno de los acusados se presenten cada mes ante el juez correspondiente, dejar una garantía económica por el dinero desviado, no salir del estado, además de no reunirse con testigos protegidos o personas relacionados con el caso de la “nómina secreta” en el expediente 2821/2020.

Es de mencionar que desde las 21:00 horas de la noche del martes, más de una centena de manifestantes pernoctaron en el exterior del Tribunal Superior, a fin de exigir a los jueces de control, que vincularan a proceso a los tres ex diputados, por lo que al momento continúan al exterior del edificio a espera del desarrollo de la audiencia.

Te puede interesar: