Canaco en contra de beneficiación de Gobierno Federal de 117 dólares mensuales a venezolanos

Ante la determinación del Gobierno Federal de beneficiar a nueve mil venezolanos con 117 dólares mensuales, la Iniciativa Privada se manifestó en contra, ya que consideran que hay problemáticas importantes que atender en este país.

“Ahorita todo mundo necesita apoyo, que la gente que viene del sur, que de Honduras, de Colombia o de Venezuela, de donde vengan, yo creo que por ahí no va, el hecho no es de que les estés ayudando porque no hay dinero que alcance y aquí tenemos muchas problemáticas en México, tenemos demasiados rezagos en todos los sentidos”, comentó Jesús Manuel “Thor” Salayandia Lara, Consejero Nacional de Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación).

“No hay dinero que alcance, hay muchas necesidades, no estamos muy de acuerdo con eso, porque debemos de crear otro tipo de trabajo para que todo mundo tenga los recursos necesarios para salir adelante, pero así es la política, están acostumbrados a darles y darles y no se trata de eso”, resaltó.

Dijo que la crítica ante esta determinación va enfocada en que existen muchos rezagos, lo cual molesta, ya que primero deben de ayudar a la gente del país y después de otros lugares.

“Lo que tienen que trabajar es en una política migratoria de otra manera, para que desde allá de sus países de origen tengan otras posibilidades y que no llegan aquí batallando como llegan, siempre he sido de la idea de poder ayudar a toda esta gente”, dijo.

Isela Molina, presidenta de Canacintra comentó “hay muchas opciones para que los venezolanos se pongan a trabajar, porque mejor no emplearlos por seis meses, que es el tiempo que el Gobierno de México les va a dar ese subsidio, por llamarlo así, porque no mejor asegurarnos que en las empresas se pongan a trabajar”.

“En seis meses juntan el dinero que necesitan para regresarse”, añadió. “Se publicó en medios nacionales que empresas como Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano acordaron ofrecer a los migrantes trabajos remunerados con 110 dólares al mes, aquí puede suceder lo mismo en Ciudad Juárez, tenemos muchas plazas disponibles”, resaltó.

Elizabeth Villalobos, recientemente nombrada presidenta de Canaco (Cámara Nacional de Comercio) expresó “yo creo que los mexicanos necesitamos más apoyos, yo repruebo eso, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

