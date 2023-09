Consulado de EU aclara que las puertas de la frontera continúan cerradas para migrantes

Luego de la alta cantidad de migrantes que se están entregando por el Border Safety Initiative marker (BSI / Marcador de Iniciativa de Seguridad Fronteriza) 28, 36 o 42, el Consulado de Estados Unidos y funcionarios aclaran que las puertas de la frontera de México y el vecino país siguen cerradas para entregas ilegales.

"Los rumores que circulan en las redes sociales de qué áreas de la frontera suroeste, específicamente en el sector El Paso, están abiertas a la migración legal, son completamente falsos", informaron.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está procesando a todos los no ciudadanos bajo la autoridad migratoria del Título 8.

Por lo general, están colocando a los no ciudadanos que cruzan la frontera de manera ilegal en proceso de remoción rápida o remoción bajo la Sección 240.

Los no ciudadanos que crucen entre los puertos de entrada o que se presenten en una garita sin una cita de CBP One, estarán sujetos a la regla de Evadir Las Vías Legales (Circumvention of Lawful Pathways).

"Esta regla establece una presunción, con ciertas excepciones, de inelegibilidad para asilo para aquellos que no usan las vías legales", aclararon.

CBP ha implementado un plan integral del departamento para asegurar las fronteras de Estados Unidos y construir un sistema migratorio seguro, ordenado y humano.

Esto incluye consecuencias significativas para aquellos que entren sin autorización, poniendo a esos individuos en remoción rápida, así como aplicar la nueva regla de Evadir las Vías Legales (Circumvention of Lawful Pathways).

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez