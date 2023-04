Extorsiones acaban con la producción agrícola en el Valle de Juárez

El supervisor Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Fidel Urrutia Terrazas, aseguró que los productores se ven afectados por la delincuencia organizada. La producción agrícola se está viendo afectada por las extorsiones constantes, "en cuanto se levanta la nuez, llegan estas personas y les dicen échele".

Urrutia Terrazas enfatizó que "piden su cuota y aparte ha habido muertes eso ha mermado mucho" y al cuestionarlo si el gobierno Estatal realiza acciones mencionó, "hay Guardia Nacional en todo el camino, pero no es suficiente, es muy complicado".

"Se tienen retenes, a la policía de gobierno del estado, pero no es suficiente, se las ingenian, Las pérdidas son significativas, durante el año 2000 habían 10 mil hectáreas de siembra y ahorita hay cinco mil", resaltó el supervisor Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Foto: Alejandra Carreón | El Heraldo de Juárez

-¿Los recorridos por parte de la Guardia Nacional si se realizan y dan resultados?, "de vez en cuando, si ingresan a los poblados, pero le vuelvo a repetir, es muy difícil actuar contra ellos -los delincuentes-"; lamentablemente no comentó cifras de las personas que incluso han dejado sus tierras por ser constantemente amedrentados ni de los que ya han realizado sus denuncias, destacó que solo les comentan de este tipo de acciones, pero por no ser la instancia adecuada, no toman las denuncias.

Otro aspecto que influye es la falta de agua, esta es otra de las razones por la que la siembra se ve muy afectada, pero la inseguridad está tomando más fuerza y se resalta que la problemática es por temporadas, por ejemplo: los meses de cosecha llegan y cometen la extorsión, termina este periodo y se van a otros estados a seguir con su dinámica para obtener dinero fácil.

Al acudir a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, señaló que hasta el momento no cuentan con ninguna denuncia por extorsión de los agricultores del Valle de Juárez.

Agregó que a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, esta no es suficiente y los miembros de los grupos criminales siguen intimidando a los agricultores.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

La Fiscalía hizo un llamado a todos los agricultores que han resultado afectados en el Valle de Juárez, deben acudir a presentar su denuncia, para poder realizar las investigaciones pertinentes que den con la captura de los presuntos responsables y poder darles tranquilidad, “en tanto, hasta el momento no se cuenta con denuncias relacionadas a este sector de la comunidad”, puntualizó la Fiscalía de Distrito.

Autoridades de los tres niveles de gobierno han asegurado que este delito se ha logrado erradicar en nuestra frontera y que los casos que se han registrado son de fraude telefónico o de oportunistas, más no del crimen organizado.

Información de Héctor Tovar | El Heraldo de Juárez

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez