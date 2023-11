Hay más de 15 expedientes de venta de terrenos de forma irregular en NCG: Regidora

“Tenemos un total de 15 terrenos ya con el expediente listo para entregarse a la Fiscalía Anticorrupción ahorita”, señaló la regidora de Nuevo Casas Grandes, Cinthia R., quien presentó las indagatorias que derivaron en la detención de la alcaldesa de dicho municipio.

La integrante del Cabildo del municipio de NCG señaló que se llevó a cabo la indagatoria de forma inicial en la colonia la Nogalera, por lo que se une a una serie de investigaciones que arrojó la detección de varios terrenos vendidos de forma irregular por quien fuera cabeza de la administración de aquel municipio.

Por otra parte, la regidora pidió aclarar el tema de las amenazas, las cuales las recibió en un principio de la administración. ”A mí me habló una mujer a mí me dijo que dejara de investigar, que si no tenía miedo que le pasara algo a mí o a mi familia”, dijo Cinthia R.

Sin embargo, debido a que estaba ocupada le colgó, afirmando que más tarde intentó llamada al número para ver de qué se trataba, pero nunca respondieron.

La regidora señaló que tras las amenazas se acercó a tanto a la secretaria como a la alcaldesa “y les dije que yo iba a seguir investigando”, recalcó. Además señaló que estos hechos se registraron entre el 10 y el 15 de septiembre del año pasado.

La regidora se manifestó tranquila y confiada en las autoridades, y ante estas amenazas señaló que solamente una vez las recibió y desde ahí no han vuelto a molestar.

La integrante del PT, señaló que en relación a las denuncias, continuarán dando seguimiento a los temas de la venta, sin embargo, se encuentran llevando a cabo reuniones con asesores jurídicos quien le dicen que este tema “no va a tener fin”.

Por lo que ya no se generarán nuevas indagatorias en relación a la corrupción existente en esta administración municipal.