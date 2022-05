Presidencia Municipal no dará permisos de construcción en el Chamizal

"No me voy a confrontar con el gobierno federal , llevamos una excelente relación y no me voy a meter en ese debate tan corriente", expreso el alcalde Cruz Pérez Cuellar está mañana en rueda de prensa .

"De parte de la presidencia municipal no habrá autorización de permisos de construcción en el Chamizal para el centro de exposiciones ", remató Pérez Cuellar luego de que ayer se señaló por parte de un grupo de empresarios que lo único que faltaba para continuar las obras en "los hoyos" eran los permisos de construcción por parte del ayuntamiento.

"Llevamos una excelente relación con la gente del gobierno federal y en público y privado le he manifestado a los empresarios que acudamos juntos al gobierno Federal y tratemos de destrabar el asunto . Es un problema de corte federal y estamos en la mejor disposición para tratar de arreglarlo" , agrego Perez Cuellar.

"Sin duda alguna este proyecto detonará económicamente la zona y no veo ningún riesgo de daño ecológico pero bueno no entraré en ese debate corriente al que me quieren arrastrar " concluyó Pérez Cuellar.