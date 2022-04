“No dejaremos de presionar para que no olviden a Marvin”: Madre

A casi dos meses de que fue localizado sin vida el joven Marvin Samaniego Flores, su madre Janeth Flores Saucedo destacó que van a continuar con las movilizaciones y manifestaciones para buscar que las autoridades no olviden hacer justicia para su hijo, porque buscan que caigan todos los responsables de haberlo privado de la libertad.

El joven de 18 años salió de su domicilio, ubicado en Nuevo Casas Grandes, cuando se disponía a vender un celular, sin embargo tras haber pasado varias horas ya no regresó a su domicilio, motivo que alertó a sus familiares, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades para comenzar su búsqueda de forma ininterrumpida.

La Fiscalía General del Estado ofreció 200 mil pesos, para las personas que aportaran mayor información sobre su paradero, pero finalmente la búsqueda terminó el 19 de febrero, cuando localizaron un cuerpo semienterrado en una brecha ubicada en la colonia Anchondo, el cual cumplió con las características de Marvin.

“Hemos hecho caravanas para seguir presionando, alzando la voz, para que no le den carpetazo a esto, es una forma de manifestarnos de que todavía estamos en lucha, buscando justicia, hasta que nos den respuesta vamos a parar en forma pacífica, ordenada, sin ofender sin dañar a nadie, simplemente que nos vean que continuamos con esta petición de justicia”, señaló la madre del joven.

Janeth Flores refirió que al momento no le han brindado información sobre la carpeta de investigación, pues le han comentado que podrían entorpecer la investigación, por lo cual se han guardado la información, pero que le han informado que ha avanzado la investigación, pero que será un proceso tardado.

Las autoridades estatales han mantenido información constante con la familia de Marvin, incluso la gobernadora María Eugenia Campos los visitó hace un par de días, al igual que el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, quienes se reunieron con la familia para externarle todo el apoyo en el caso.

“Nos dijeron que es un caso de prioridad, que van a continuar trabajando, hasta que esto llegue a su fin y concluya con la detención de los culpables, que es la principal petición que mantenemos para buscar que se haga justicia por Marvin”, señaló al explicar que continuarán con más movilizaciones.

La madre del joven de 18 años dijo que es necesario que sigan siendo visibles para que las autoridades no “cierren la hoja” y puedan dejar el caso en el olvido, y no descartó que en los próximos días se sigan convocando a más movilizaciones para continuar con el reclamo de justicia para su hijo.

La señora Janeth Flores comentó que dentro de la última actividad se realizó una invitación abierta a la sociedad y a distintas autoridades para que participaran en la movilización, pero destacó que hubo poca presencia de algunas autoridades, quienes no quisieron atender este llamado.

Dijo que entre los invitados que no acudieron fueron América Aguilar, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Yesenia Reyes; el presidente de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz; no acudieron, no sabemos el motivo y la única persona que acudió fue el sacerdote David por parte del señor obispo.

“Vamos a seguir en pie de lucha, no vamos a parar hasta tener una respuesta, nos dijeron que estamos aún en tiempo, nos dieron tres meses, entonces no sé si pasando el tiempo qué más se va a convocar, vamos a seguir hasta que nos den respuesta porque esto no puede quedarse en la impunidad”, señaló.

La última información que se supo de Marvin fue que en la noche acudiría a vender un equipo celular, pero luego de que salió de su domicilio ya no supieron nada de él, hasta días después que lo encontraron sin vida semienterrado.