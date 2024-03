"Nos están haciendo vivir un infierno": Familia de detenido por tragedia en el INM

Ya se cumplió un año del incendio que dejó como saldo fatal 40 migrantes muertos en la estación del INM ubicada en pleno centro de la ciudad y para la hija de uno de los empleados del INM la justicia no ha llegado y, según señala, el gobierno federal las está haciendo vivir un infierno innecesario al tener encerrados a sus familiares solo por causas políticas.

Tania Collazo, hija de Rodolfo N., brindó una entrevista para este medio, a un año de distancia de los lamentables hechos que sucedieron en esta ciudad y que pusieron en entredicho la seguridad de aquellos que estaban en situación de movilidad y quedaban en custodia del Instituto Nacional de Migración.

Y es que a la vuelta de un año el proceso penal en contra de Eduardo A.M., Juan Carlos M.C., Gloria Liliana N., Daniel N., y Rodolfo N., agentes del INM señalados por omisión, no avanza en lo más mínimo y no ha podido concluir la etapa intermedia de dicho procedimiento porque están pendientes de desahogo varios amparos que promovieron las defensas de los inculpados, además de un incidente que está relacionado con el monto de las indemnizaciones económicas para los familiares de las personas que resultaron fallecidas de aquel incendio.

"Todo se ha tratado de un circo mediático que ha puesto en marcha el gobierno federal, se ha demostrado a lo largo del procedimiento, hasta donde ha podido avanzar, que no hay elementos vinculantes para tener en prisión a mi papá y a sus compañeros, los datos que expone el Ministerio Público Federal son muy endebles y a pesar de ello se les mantiene privados de la libertad, claro que nadie hubiéramos deseado lo que pasó, sin embargo, esto que están haciendo con mi papá y sus compañeros también es una forma de negarle la justicia a los familiares de quienes murieron ahí", señaló la mujer, quien a lo largo de un año ha estado insistiendo en la inocencia de su padre.

Hay que recordar que la tarde noche del 27 de marzo, un grupo de 40 migrantes que estaban bajo custodia del INM, se quejaban enérgicamente de que los tenían sin agua y sin comida en la estación migratoria que está ubicada en Lerdo y Rivas Guillen, a un costado del puente Lerdo Stanton y a también a un costado del edificio de la presidencia municipal.

El grupo de inmigrantes comenzó a insultar a los elementos del INM y a proferir amenazas de muerte en contra de los trabajadores ahí presentes, lo anterior con base en los testimonios desahogados en las diversas audiencias efectuadas el año pasado en los juzgados federales de esta ciudad, mismas que constatan la tensa situación que se generó previo a qué iniciará el fuego.

Cerca de las 21:15 horas los ánimos se caldearon a un extremo en el que los migrantes empezaron a colocar colchonetas de hule espuma en la reja que los mantenía contenidos, permitiendo con esto que Yeison N. y otro migrante más pudieran prender fuego a una de esas colchonetas, iniciando con ello un incendio que se salió de control y provocó la muerte de 40 migrantes, la gran parte de ellos por sofocamiento, ya que el humo generado por las colchonetas invadió de inmediato toda la estación migratoria, resultando en la muerte de los que estaban ahí bajo custodia, además de resultar lesionados 27 personas más.

"El Ministerio Público Federal ha tratado de establecer que mi papá era el responsable de la estación migratoria en ese momento y que se llevaron las llaves de la celda y por eso pasó lo que pasó. La verdad es que las llaves de la celda siempre estuvieron ahí, situación que ya quedó confirmada con otro vídeo que salió a la luz publica y que se ha difundido ampliamente, lo que pasa es que el INM y sus altos funcionarios no quieren reconocer que los negligentes fueron ellos y tenían a los empleados y a los migrantes en una situación desfavorable al interior de esa estación, estación que en realidad era una verdadera trampa mortal y no contaba con la seguridad mínima para operar", agregó Tania Collazo.

La noche en que sucedieron los hechos, Rodolfo N., se había dirigido a las instalaciones de un albergue del DIF ubicado en la colonia Chaveña de esta frontera, a efecto de trasladar a unos menores de edad que habían sido puestos bajo custodia horas antes cuando elementos del INM los interceptaron junto con sus familiares y los trasladaron a la estación Lerdo Stanton.

Dicha salida de la estación migratoria la efectuó Rodolfo entre las 8:35 de la noche y las 9:35, tiempo en el que sucedieron los hechos y que Collazo aprovecho para dejar las llaves de la celda bajo custodia de los elementos del INM que estaban en ese momento laborando en la estación migratoria así como de los guardias de seguridad privada que en ese momento prestaban sus servicios en dicha instalación migratoria.

"Ya quedó más que comprobado que los protocolos de seguridad faltaron y que las instalaciones eran insuficientes para contener a tantos migrantes, las alarmas de humo estaban descompuestos al igual que los rociadores de agua, los extinguidores estaban caducos, ya que tenían varios meses que no les habían cambiado el químico para combatir el fuego, la verdad no tenían forma de operar eficazmente porque todos los instrumentos con que contaban no eran funcionales", indicó Collazo, quien además señaló otras omisiones por parte de los directivos del INM a nivel nacional y que ya quedaron asentadas en las diversas audiencias llevadas a cabo en los juzgados federales que se encuentran sobre la avenida Tecnológico de esta frontera.

Cabe también que señalar que en agosto del año pasado inicio un nuevo procedimiento penal en contra de los detenidos por el presunto delito de daños, proceso en el que el gobierno federal está reclamando una suma cercana a los 20 millones de pesos por los daños que se ocasionaron al edificio de la estación migratoria, proceso que se pausó en enero de este año y se retomará de nueva cuenta hasta agosto de este año.

Collazo expuso también que a lo largo de este año los familiares de los detenidos y aún empleados del INM, han tenido que observar como Francisco Garduño, comisionado nacional del INM, ha sido tratado con benevolencia y él sí ha podido llevar su proceso en libertad, en tanto que su papá y sus compañeros están encerrados desde hace un año enfrentando dos procedimientos penales por algo en lo que ellos no tuvieron nada que ver y que a final de cuentas todo fue resultado de una enorme negligencia desde los más altos niveles del Instituto Nacional de Migración y que su papá y los demás empleados, junto con los migrantes fallecidos, también han sido víctimas inocentes de esta situación.

"Si el proceso está pausado y por lo que vemos no tiene para cuando, no tenemos una fecha exacta para que esto termine y los abogados no nos dicen con exactitud cuánto pueda durar esto, es indignante tener a un familiar en el Cereso por algo que él no hizo, el gobierno federal nos está haciendo pasar de manera innecesaria por un infierno a todos los familiares de los detenidos, esperamos que esto termine lo más pronto posible", concluyó Collazo.