Temen migrante a las estancias del INM

En la comunidad migrante, el incendio ocurrido hace un año en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, marcó una tragedia y peligro a nivel mundial a tal grado que personas en situación de movilidad que acaban de llegar a Ciudad Juárez, sienten miedo de ser detenidos por migración de México.

Eleazar González, venezolano opinó que es muy complicada y riesgosa la migración, que no sólo es el incendio, sino todos los accidentes que viven en su tránsito, como el choque en donde murieron migrantes atropellados en Estados Unidos, así como todo lo que viven en su travesía y pierden la vida innecesariamente.

“Nosotros no quisiéramos nada de esto, ni tener que migrar, pero lamentablemente nuestro país está pasando por una situación fuerte, donde no tenemos que comer; los migrantes que quemaron es muy lastimoso y todo por un sueño que muchos no ven, que ya están dentro de Estados Unidos dicen que no han progresado”, dijo González.





Destacó que ha pasado un año y aún no han podido decir en realidad qué fue lo que les pasó a sus compañeros migrantes que murieron quemados y resultaron heridos.

Respecto a tener temor de caer en una estancia migratoria en México mencionó: “Claro, ahorita tenemos miedo que nos agarren aquí en México porque nos regresan hasta el sur o hasta Venezuela porque nosotros vendimos todo para llegar hasta acá, no es fácil”.

“No saben todo lo que tenemos que pasar para llegar aquí (la frontera), México es un país muy difícil de pasar, se tiene que bordear a las autoridades, caminamos más de dos horas por el desierto para bordearlos”, expresó el venezolano.

Aseguró que todos los de su país son fuertes y no se dan por vencidos hasta que lo logran, por lo que considera que los accidentes y todo lo que hacen las autoridades de Estados Unidos para no dejarlos pasar no va a detener al venezolano.

“Nosotros tenemos más miedo de ser detenidos por migración de México que ser deportados hasta nuestro país por Estados Unidos; más con eso que firmó el presidente de aquí con Maduro para pagar los aviones que nos deporten, quien va a querer que lo agarren y regresar a un país que está más duro, lo único que nos queda es arrodillarnos ante Cristo y que sea su voluntad lo que venga para nosotros”, finalizó Eleazar.

