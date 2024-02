Otorgan 300 permisos para trabajar a migrantes en Juárez al mes

Alfonso Marín Salazar, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, indicó que se ha dado un incremento de personas migrantes a quienes se les ha dado una Forma Múltiple Migratoria por razones humanitarias para permanecer en esta frontera.

“Hay un programa en el cual, las personas que están aplicando para el procedimiento de asilo en Estados Unidos para su cita de CBP One, se les da una calidad migratoria aquí”, dijo Marín Salazar.

Con este programa, incluso el migrante tiene permiso para trabajar en empresas que están inscritas dentro del padrón de empleador que tiene el Instituto Nacional de Migración.

Esta calidad migratoria que se otorga es por 180 días para que tengan un sustento mientras sale su cita de CBP One.

Marín Salazar informó que alrededor de 300 personas migrantes al mes obtienen el permiso de estancia y trabajo en Ciudad Juárez.

Aunque próximamente las temperaturas irán al alza, se le cuestionó titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, si se espera un posible repunte de personas migrantes, ya que el frío vaya desaparecido, a lo que respondió:

“En el flujo migratorio no influyó, ni idea fluye el clima, son otras las situaciones por las que las personas migran de un país a otro, no creo que el frío haya sido factor en el que migren o no las personas”.

Aunque el flujo migratorio ha disminuido, hay días como en esta semana que aumentó un poco, ya que en el albergue provisional ubicado en un costado del puente Lerdo, en un día recibió más de 150 personas migrantes, que representan una capacidad del lugar del 50 por ciento.

