"Se está sobre dimensionando el tema": Alcalde de Juárez sobre nuevos libros de texto

La controversia que se ha causado con los nuevos libros de texto ha llegado a que se interpongan amparos por parte de diputados, de la ciudadanía e incluso por parte de la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván está la orden de no distribuir los ejemplares en las escuelas.

Dentro del tema todo lo que se está haciendo es una campaña y descalificar al gobierno federal, descalificar a la cuarta transformación, aseguró el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Yo creo que se está sobre dimensionando el tema, seguramente todos los libros pueden ser perfectibles, pero se está haciendo una campaña, estamos ya en el 2024, es un tema que tiene que ver con descalificar al gobierno federal, de descalificar a la cuarta transformación”, dijo el alcalde.

Por su parte el regidor de la fracción de MORENA, Antonio Domínguez Alderete, aseguró que no ha visto los libros, pero considera que ya los tiempos cambiaron y con ello se debe evolucionar con los métodos de enseñanza.

“Hay mucha especulación, yo creo que nos tenemos que esperar, e incluso se habla de que hay información falsa para desestabilizar, pero lo que te puedo decir es que definitivamente vivimos en otro mundo y estamos en otros tiempos”, agregó Domínguez Alderete.

“El mundo se está moviendo muy rápido y tenemos que avanzar en el sistema educativo tenemos que hacer grandes transformaciones a los contenidos para educar mejor manera a nuestros jóvenes, niñas y niños de nuestro país”, comentó.

“Creo que no entienden los conservadores y de manera vulgar lo utilizan para politizar y golpetear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que no conciben, no les cae el veinte que ya estamos viviendo en otra época en otro tiempo”, subrayó el edil.

Finalmente, la gobernadora añadió que, “este viernes por la mañana, la Asociación Estatal de Padres de Familia, así como una gobernadora indígena, promovieron un amparo en contra de la distribución de los libros de texto gratuito en el estado de Chihuahua”.

