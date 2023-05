"Sí hay miras hacia allá, a mí sí me gustaría": Alcalde de Juárez sobre posible reelección

El próximo año se estarán realizando elecciones para alcaldías, diputaciones, senadurías y presidencia de la república, por lo que algunos de los interesados están dando a conocer que se ven interesados en continuar y tal es el caso del presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Sí hay miras hacia allá, a mí sí me gustaría. La verdad es que no son tantos los tiempos yo le he dicho mucho al equipo: concentrémonos en el trabajo, no dejemos que las cuestiones éstas nos distraigan”, mencionó ante cuestionarlo sobre si buscaría la reelección.

El presidente Cruz Pérez Cuéllar destacó que está enfocado en su labor, pero no deja de contemplar la posibilidad de contender nuevamente por la alcaldía de esta ciudad.

Estamos enfocados en atender los temas diversos propios de la gestión, aseguró el alcalde, pero no descarta la posibilidad de volver a solicitar el apoyo de los juarenses para continuar dirigiendo las acciones en la ciudad.

"No perder el foco del trabajo, ya fuimos electos para ese periodo entonces tenemos que responder”, añadió a sus declaraciones en rueda de prensa.

También aseguró que, "desde el día uno me he dedicado a trabajar, ha sido puro jale, puro trabajo, entonces en ese sentido me siento muy bien".

Ante un posible descontento de los juarenses ante las decisiones tomadas y si solicitan una posible revocación de mandato, Pérez Cuéllar comentó, "lo que los juarenses decidan para mí está bien, obviamente creo que hay un procedimiento de recolección de firmas pero yo respeto".

Finalmente, entre los que buscan otras posiciones, está el delegado de los programas del Bienestar, Juan Carlos Loera De la Rosa, dio a conocer que buscará ser senador para el 2024, afirmando que está arriba en las encuestas.

