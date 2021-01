Negocios relajan las medidas sanitarias

Los establecimientos comerciales de Chihuahua continúan bajo las restricciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud, como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y tapetes sanitizantes, sin embargo, un porcentaje considerable de estos negocios han dejado de atender al 100% las medidas.

Un ejemplo de esto son las tiendas de conveniencia en la ciudad, que a pesar de contar con el tapete como tal, en pocas ocasiones se ve que vuelvan a colocar el líquido limpiador durante las horas del día, o inclusive en algunos días seguidos.

Inclusive, algunos de los establecimientos de la ciudad, en vez de utilizar el tradicional tapete de caucho líquido limpiador, han improvisado sus propios tapetes con lo poco o mucho que tienen a la mano.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Cartones, trapos mojados, charolas y demás artículos hacen la función de tapete sanitizante en los negocios, que buscan cumplir esta norma, dentro de sus posibilidades; no obstante estos también son descuidados en ocasiones, lo que hace más dudosa su eficiencia.

Otra de las medidas que ha sido descuidada por parte de los comerciantes, e incluso de las grandes cadenas comerciales, es el uso de gel antibacterial en las puertas, de obsequio para sus clientes, pues en ocasiones sólo cuentan con frascos vacíos, y en otras, ya ni siquiera el frasco se encuentra.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Las medidas para la sana distancia, la cual dejó su marca en los comercios, de forma literal, pues los señalamientos en los pisos se encuentran más como una sugerencia que una norma, pues contados son quienes respetan esta indicación para cuidar el espacio entre clientes dentro de un mismo establecimiento.

Sin embargo, los comerciantes sí han respetado la norma de la cantidad de aforo, ya que en la gran mayoría de los establecimientos hay un número de clientes que pueden atender, y buscan no sobrepasarlo; no obstante, al hacer esto dejan filas considerables en la parte de afuera del mismo comercio, la cual no es supervisada en materia de distancia y cantidad.

