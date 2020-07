No fue posible que Oswaldo estuviera en el homicidio de Susana: Perito

El Perito Particular Gustavo Pérez Dávila, dijo que tras un análisis de campo, informe pericial y demás información que estuvo revisando del caso del homicidio de Susana Saláis Morales, el imputado Oswaldo M.H. no tendía forma en que pudiera estar en los hechos o que tuviera participación el día de la muerte de la joven madre.

“No es posible que Oswaldo haya estado presente en tiempo y forma al momento que perdiera la vida Susana Margarita, esto en base a la hora de la muerte que registro Semefo y la ruta que presentó la empresa DiDi, no hay forma que se pueda estar presente al interior de la casa ni al lugar cercano de los hechos” comentó el perito.

La defensa particular de Oswaldo, llevó como testimonio al perito particular Gustavo Pérez, quien realizó un informe sobre el análisis comparativo que recabaron de los hechos, ya que dijo hay evidencia que lo coloca en otra ubicación y no cercano a los hechos, en la colonia Los Minerales donde ocurrió el homicidio.

El perito particular, reconoció que Oswaldo la noche del 6 de junio, se encontraba laborando como chofer de DiDi, que incluso cargo gasolina por la noche y mostró videos de los negocios, así como mostró la ruta que le entregó la empresa como el último viaje que tuvo la pareja de Susana Saláis.

