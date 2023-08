"En 2024 terminaremos el Corredor Turístico": Maru Campos en Valle de Allende

En su visita a Valle de Allende, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván se comprometió a culminar para el próximo año el Corredor Turístico, de igual forma en los tres años que restan de su gobierno finalizará el museo Regional Meteorito de Allende para rescatar la historia de uno de los municipios como lo denominó “el más grande” del estado de Chihuahua; instó a los asistentes a mantenerse unidos ante las problemáticas que enfrenta la entidad como el recorte de recursos, a lo que dijo no pondrán a los chihuahuenses de rodillas.





Esta tarde en la explanada de la Presidencia Municipal se llevó a cabo el programa “Gobernadora en tu municipio” y la celebración por el 460 aniversario del municipio de Allende, en mensaje la titular del Ejecutivo resaltó que durante estos dos años de gobierno han permanecido arreglando y ordenando la casa con el objetivo de que más allá de las ideologías juntos construyan la sociedad y el entorno.

“Quiero agradecerles por que han sido muy pacientes, estos dos años han sido muy intensos han sido de arreglar la casa, duramos muchos años de trabajar por los municipios, la seguridad pública, en la infraestructura en las cosas más básicas que ustedes necesitan como el agua potable y el drenaje y este es un gobierno humanistas y como bien le decía al Alcalde, que trabajemos juntos en obras de relumbre por que no le sirve a nadie, ¿de qué sirve un puente por donde nadie pasa?, ¿de qué sirve una carretera tampoco que no tiene ningún afluencia vehicular', nosotros vamos a lo que impacte en la vida de las personas en su día a día”, dijo.

Lo anterior como obras en agua, drenaje, pavimentación e iluminación, por lo que adelantó continuarán con la rehabilitación de la iglesia.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Campos Galván señaló que como gobierno humanista se está marcando una diferencia porque desea ayudar en los programas y proyectos, que sí haga una diferencia y generen un impacto en la vida de las personas.

“Que sea una herencia para sus hijos y sus nietos, porque si nosotros no tuvimos la oportunidad de contar con agua potable sí podamos voltear con orgullo a nuestros hijos y nietos aquí les dejo el agua potable o la pavimentación”, refirió.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Indicó que tras ordenar la casa, ese dinero que se estaba pagando en deuda porque ya el Estado de Chihuahua después de años y años de decir no porque no hay dinero, no porque es deuda, ya nos estamos desendeudando, por lo que antes le pagaban a la deuda se está usando en programas que sirven a la población.

“Yo quisiera contarles un poco de lo mucho que estamos haciendo, de lo mucho que ya se ha platicado por aquí, en infraestructura así como en programas sociales, porque otra vez cuando se trata de cambiar la vida de las personas todos los beneficios suman desde los chiquitos hasta lo más grande, por eso empezamos atendiendo lo más inmediato: aumentar para ustedes el acceso al agua y al sistema de drenaje, trabajamos muy duro para llevar por primera vez drenaje a Cordereña, una obra que por tanto tiempo se había pedido y por fin la terminamos”, enfatizó.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

La Gobernadora expuso que también se abrió el pozo del Pueblito de Allende para que el agua nunca le falte a sus habitantes, aunado a ello durante su visita se entregaron 50 tinacos porque hay personas que todavía cargan el agua hasta sus hogares.

“Tenemos claro que nuestro compromiso es seguir aumentando posibilidades para ustedes y sus familias, por eso a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y del DIF estamos terminando con el programa de los desayunos escolares, más de mil 200 niñas y niños aquí en Allende se han beneficiado porque son lo primero”, informó.

La titular del Ejecutivo informó que más de mil 200 personas que necesitaban apoyos económicos o alimenticios se han beneficiado”, destacó.

Manifestó que este año en que se están celebrando 460 años el municipio más hermoso y que se encuentran de manteles largos además de que se cumplen 200 años en la formación del Estado de Chihuahua es decir primero empezaron a conformarse los municipios mineros ya después se fue conformando la entidad con 67 municipios.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

“Les tengo una noticia: vamos a terminar el trienio habiendo hecho el Museo de Historia Regional Meteorito de Allende, no puede ser que haya tanta historia, no puede ser que haya tanta cultura, la embotelladora el corredor corredor turístico que vamos a terminar el año que entra, una obra que va desde Parral hasta Jiménez va a pasar por Matamoros y la idea es que la gente conozca y podamos ofrecerle que cuando llegue a la capital o Ciudad Juárez esta zona sur del Estado de Chihuahua, donde podemos disfrutar de la gastronomía, de la historia de un meteorito así como de la primera embotelladora en el norte del país”, argumentó.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Finalmente, pidió a los habitantes a mantenerse unidos, ya qué hay muchos obstáculos hoy en día en el país y en el mundo, el conflicto del agua, de los libros de texto gratuitos “ante todos esos problemas lo importante es mantenerse unidos como chihuahuenses, sin doblegarnos y que nos tengan de rodillas, porque ante la quitada de recurso que nos dan no nos vamos a doblar”.

