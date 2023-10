Ocupa Parral el quinto puesto de quejas contra bancos en el estado

Con un total de 103 quejas, del mes de enero a septiembre del 2023, el municipio de Parral se ubica en la quinta posición en el estado, ante la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), en contra de los bancos por diferentes causas, como reporte de crédito especial, consumos no reconocidos, transferencias no reconocidas en tarjetas de crédito o débito y compras por internet no reconocidas.

Lo escrito fue expresado, vía entrevista telefónica, por la delegada estatal de la Condusef en Chihuahua, licenciada Wendy Aimé Pérez, destacando que en lo que va del año 2023, Parral está dentro de las poblaciones con menos incidencias, esto de acuerdo a los reportes de la oficina en este municipio.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Es de recordar que la oficina de Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), en Parral, atienden la región sur del estado, como los municipios de Jiménez, López, Coronado, Valle de Allende, Valle de Zaragoza, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, el Tule, Huejotitán, Balleza, Guachochi y obviamente, Parral, así como a localidades en el norte de Durango.

En este sentido, la delegada en el estado de Chihuahua de Condusef, mencionó que, del periodo de enero a septiembre del 2023, se han atendido un total de 9,385 reclamaciones en todo el estado de Chihuahua, información al corte hasta el noveno mes, siendo el municipio de Chihuahua el que presentó más casos con 5,848; le sigue Juárez con 1,690; Delicias cuenta con 251; Cuauhtémoc con 161 y Parral con 103 casos.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Destacando, que, derivado de estas reclamaciones concluidas, se ha recuperado un monto de 60.4 millones de pesos a favor de los usuarios en el estado de Chihuahua, que acudieron con ellos a presentar su inconformidad, ante las instituciones financieras de objeto múltiple, entidades no registradas y registradas, que vienen siendo los bancos donde resultan varias irregularidades.

También, indicó que los productos que más se reclamaron, principalmente, es el reporte de crédito especial; posteriormente la tarjeta de crédito y débito, que pueden ser cargos, no reconocidos y transferencias no reconocidas y en consumos vía internet no reconocidos.

Asimismo, resaltó que de manera individual, las instituciones que más quejas tienen son: Buró de Crédito, seguido de BBVA, City Banamex, Banorte y círculo de crédito, son las que más reclamaciones presentan en su contra.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ante lo cual ellos aconsejan a los usuarios que revisen periódicamente los estados de cuenta, para que si se presenta una anormalidad en cargos no reconocidos, acudan inmediatamente a la Condusef, por medio del módulo en el municipio de Hidalgo de Parral, el cual apoya para levantarles la reclamaciones. También se puede hacer en línea, hay diferentes procedimientos donde ni siquiera es necesario trasladarse a la ciudad de Chihuahua, se puede llevar las audiencias y el todo el proceso por medio de medio remotos, puede ser teléfono o por medio de Internet.

NOTA: Es importante que se revisen los estados de cuenta, por si viene un cargo no reconocido, inmediatamente se reporte, ya que los contratos bien establecidos tienen vigencia de 90 días, para poder objetar un cargo, porque posteriormente a estos, los bancos no aceptan responsabilidades.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral