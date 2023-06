Sin rastro de Celso Barajas, víctima de desaparición forzada por expolicías en Allende

“Una sentencia de 40 años para los responsables de la desaparición de mi hermano no nos quita este dolor tan grande, ya que tras seis años seguimos sin saber que fue de su rastro, debido a que los culpables se han inmerso en un silencio, como si nunca lo hubieran desparecido”. Así lo expresó Mónica B., quien permanece en la búsqueda de su hermano Celso Francisco Barajas Olivas, quien fue privado de la libertad en el municipio de Allende, luego de que un grupo de policías de Seguridad Pública arribaran a su hogar el 22 de diciembre del 2017.

Con nostalgia, Mónica B. recuerda la fecha del 22 de diciembre del 2017 cuando la vida de su familia cambió por completo debido a que su hermano Celso Francisco Barajas Olivas, fue privado de la libertad por un grupo de policías municipales de Allende.

Recordó que ese día su hermano llegó a su hogar tras culminar su jornada laboral como albañil, cuando a su puerta tocaron un grupo de policías adscritos a Seguridad Pública, quienes sin informarle ningún motivo lo privaron de la libertad.

“Ahí se encontraba mi sobrino, quien vio cómo se llevaban a su padre, en un principio dijo que al también lo esposaron sin embargo este grupo de seis personas recibieron una llamada en la que les indicaron que dejaran al niño, por eso no se lo llevaron”, dijo.

Mencionó que el menor desconocía los motivos por los cuales se llevaron a su padre, por lo cual espero toda la noche a que él regresara a su lado sin embargo esto jamás sucedió.

Comentó que a la mañana del día siguiente, Celso debía presentarse en su trabajo en donde laboraba junto con otro de sus hermanos, identificado como Salvador B. sin embargo al ver que no llegó este se alertó y comenzó a indagar al respecto.

“A mi hermano le pareció muy extraño que Celso no se presentara a trabajar, por lo cual le habló a mi sobrino, quien le comentó que había sido detenido por los policías al parecer debido a que había tenido una discusión con una mujer, por lo cual era probable que aún se encontrara en la Comandancia Municipal”.

Narró que con gran inquietud, Salvador se comunicó con su esposa y le pidió el favor para que acudiera a la comandancia para que preguntara que estaba sucediendo con Celso, sin embargo al acudir a preguntar negaron su detención.

“Cómo era posible que negaran que se habían llevado a mi hermano, si mi sobrino describió perfectamente a las patrullas y conocía a los policías debido a que eran de ahí del pueblo”.

Describió que a partir de ese momento comenzó el calvario para su familia debido a que nadie quería dar las respuestas sobre el verdadero rastro de Celso Francisco Barajas. “Marcamos una y otra vez a la comandancia, en un principio me contestaron, pero después dejaron de recibirnos las llamadas”.

Ante esta situación, señaló que al vivir fuera del municipio de Allende decidieron trasladarse hasta este lugar para buscar más pistas que los ayudaran a dar con su localización. “Ese 24 de diciembre llegamos nosotros a Allende, para buscar a mi hermano”.

Al no recibir ninguna información por parte de las autoridades de la corporación de Seguridad Pública, acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado Zona Sur.

“Batallamos mucho también para que nos tomaran el caso, a Celso no se le buscó en los primeros días de su desaparición, hasta el día 06 de enero del 2018 cuando nos aferramos a que nos atendieran como era nuestro derecho, lo único que buscábamos era su ayuda para localizar a mi hermano”.

Indicó que debido a la desesperación y la falta de apoyo de la FGE, comenzaron ellos a distribuir la pesquisa con los datos y fotografías de su hermano.

“Recorrimos todas las calles de Allende para pegar las fotos de mi hermano y decirle a la gente que si sabían algo nos podían decir, sin embargo se quedaron callados, nunca nadie vio nada, según, además de que ofrecimos dinero por información de su localización”.

Manifestó que al transcurrir el primer año de la desaparición de Celso la impunidad estaba presente en el pueblo debido a que los policías señalados de su desaparición continuaron con sus actividades normales sin dejar de laborar.

“Las patrullas nos vigilaban por todas partes cuando acudíamos al pueblo a buscar a mi hermano, fue un encubrimiento total por parte de esta autoridad y de presidencia municipal”.

Foto: Cortesía | FGE Sur

Señaló que actualmente cinco de los siete ex policías involucrados en este hecho fueron condenados a 40 años por el delito de desaparición forzada en perjuicio de Celso Francisco Barajas, en tanto otra persona continúa prófuga de la justicia y el otro fue exonerado debido a que no se le atribuyeron cargos.

“Ellos se jugaron su última carta debido a que no nos han revelado en donde está mi hermano, donde lo dejaron, que hicieron con él, porque se lo llevaron si no era una mala persona y no tenía relación con delincuentes”.

Con su voz entre cortada, expresó: “Pueden ser cien años de prisión, pero mi hermano no aparece, nosotros no estamos felices, lo único que deseamos es poder encontrarlo y que regrese a nuestro lado, a su lugar de origen y jamás regresar a Allende”.

Recuerda a su hermano Celso como un hombre muy trabajador, siempre esforzándose por darle lo mejor a sus dos hijos, motivo por el cual decidió emigrar de Delicias a Allende, para irse a trabajar sin imaginar que ese lugar marcaría su destino.

De igual forma recordó la unión que tenía con su familia; “Siempre le hablaba a mis padres, a nuestros hermanos, siempre estábamos en comunicación o acudía él a vernos o íbamos nosotros, nunca imaginamos que un día nos tendríamos que separar”.

Mónica B. dijo que la ausencia de su hermano ha marcado un gran dolor en su familia, debido a qué tras enterarse de la desesperación, su padre murió a los meses de esta lamentable noticia. “Nosotros le ocultamos la verdad por algunos meses, sin embargo él sabía que algo malo pasaba con su hijo, por lo cual decidimos decirle la verdad, la cual no soporto, en tanto mi madre sigue fuerte esperando que su hijo regrese a su lado, es algo que nosotros le prometimos que le cumpliremos”.

Publicado originalmente en El Sol de Parral