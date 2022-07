Titular de Desarrollo Rural aclara situación del pozo en ejido de Nuevo Tampico

El director de Desarrollo Rural del municipio de Jiménez, Humberto Santana, dio a conocer que las obras de gestión para la perforación del pozo de la comunidad de Nuevo Tampico, se dieron durante la administración 2018-2021, donde derivado de solicitudes de ejidatarios de la comunidad de Nuevo Tampico, sobre la necesidad de un pozo de uso público urbano, el departamento de Desarrollo Rural en conjunto con el mandatario, se gestionó ante Conagua, JCAS y Gobierno del Estado la realización de un pozo para la comunidad.

La aclaración sobre la construcción del pozo se da luego de que, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Jesús Manuel Vázquez Medina, diera a conocer que se habían terminado las obras de equipamiento del pozo con celdas solares para su funcionamiento, obras que se hizo en conjunto con la JCAS del estado y JMAS de Jiménez.

Humberto Santana destacó que las gestiones del pozo se dieron en la pasada administración de Marcos Chávez, donde derivado de la aprobación para la perforación se le prestó al Municipio una perforadora de Gobierno del Estado para la realización del pozo, mismo en el cual el Ayuntamiento de Jiménez invirtió cerca de un millón de pesos de recursos.

Jiménez

"Claro que siempre será mas fácil llegar y tomar el trabajo que ya va avanzado y ponerse la medalla del mérito, enhorabuena por los habitantes que ya tienen agua, sin embargo, me parece de muy mal gusto que quieran engañar a la ciudadanía con que están trabajando, haciendo y gestionando, cuando los que verdaderamente sudamos y trabajamos no lo hicimos de esa manera, y no lo digo yo, lo sabe la comunidad a quien ustedes mismos pueden preguntarle. Por mi parte me queda invitarlos a que se pongan a trabajar, que es para lo que fueron contratados, no para andar haciendo campañas anticipadas, que pena por ustedes", refirió el titular de Desarrollo Rural del municipio de Jiménez, Humberto Santana.

"Gracias a Dios nuestros amigos del ejido Nuevo Tampico ya cuentan con agua potable, y sobre todo no van a pagar luz del consumo, ya que instalamos celdas solares con el apoyo de nuestra Gobernadora y de Mario Mata , una obra en conjunto con la JCAS y Junta Municipal de Jiménez”, dio a conocer el director de la JMAS, Jesús Manuel.