¿Vendes bebidas alcohólicas? Evita multas y cierres teniendo tus permisos al corriente

El titular de la oficina de Inspección de Alcoholes en Parral, Román Rangel informó que las primeras causas por las que se clausuran o cierran los establecimientos son por falta de permisos municipales, uso de suelo o falta de documentación. Incluso, señaló que se da hasta una semana para la actualización de la documentación con el fin de evitar cierres o pago de multas.

Durante las revisiones periódicas que realiza la Inspección de Alcoholes se reveló que en el mes de mayo no se dio ningún cierre temporal o clausura de negocios dedicados a la venta de alcohol, lo anterior tras los recorridos de vigilancia que realiza la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con el Inspector de Alcoholes, Román Rangel.

En este sentido, mencionó que las principales causas en otros meses por el cierre de locales han sido por la venta fuera de horario, además de haber menores de edad dentro de los establecimientos y consumiendo bebidas embriagantes.

Asimismo, señaló que sumado a las causas, los cierres que se han presentado han sido por la falta de permisos municipales, permiso de uso de suelo o por el buen funcionamiento. Dijo que constantemente se realizan recorridos por la ciudad con el fin de verificar que los negocios cuenten con la documentación vigente y en orden.

En caso de no contar con los documentos vigentes, explicó que se les da un periodo de cinco días para que puedan actualizar el expediente y tramitar lo que se requiera. En este primer paso, no se da el cierre, sino hasta la segunda visita del inspector, si el locatario hizo caso omiso y no presenta una documentación actualizada, se cierra de forma temporal el negocio.

Posteriormente, el dueño tiene que realizar el pago por concepto de multa y tiene hasta cinco días hábiles para realizarla, en su defecto, de no realizarse el pago, puede llegar a recibir una multa mayor o el cierre definitivo del negocio.

En este sentido, Rangel hizo un exhorto a los negociantes y empresarios a tener los establecimientos al corriente con la documentación, y en caso de que falte, se acerquen a la Presidencia Municipal y puedan realizar los trámites necesarios y tener vigentes los permisos y licencias y evitar que se cierre o se clausure el negocio.

