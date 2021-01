Pide Carrera analizar voto al crédito solicitado por el gobernador

Benjamín Carrera, diputado local de Morena y economista, señaló que será el día de mañana cuando se realice la sesión extraordinaria al interior del congreso del estado para definir el asunto del crédito que está solicitando el mandatario estatal Javier Corral, donde hizo un llamado a los diputados que piensan otorgar su voto a favor, a que analicen la situación ya que la deuda que dejara esto al estado será demasiada grande y afectara la vida de los chihuahuenses.

Agregó que desde la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública del Congreso del Estado modificaron la iniciativa que había presentado en un inicio por parte del gobernador Javier Corral Jurado, aumentándola hasta los mil 898 millones de pesos que serán utilizados supuestamente para obra pública del estado.

Indicó que supuestamente el ochenta por ciento destinado será gastado en obra y el otro veinte por ciento será destinado para gasto de otras cosas como equipamiento como dornes, paneles solares entre otras cosas más.

Recalcó que la deuda será generada por más de sesenta mil millones de pesos ocasionando que cada chihuahuense sin la necesidad de haber realizado algún tipo de préstamo tenga una deuda con el estado de más de 16 mil pesos, donde se está hipotecando el futuro de personas que acabando de nacer hasta las que aún no han nacido.

El préstamo que será sometido a votación refleja un mal manejo por parte del mandatario estatal y los que integran su gabinete al no haber realizado adecuadamente el uso de las finanzas del estado.

“Están queriendo resolver mediante un préstamo un mal manejo, erróneo, equivocado, absurdo, frívolo de las finanzas estatales que hicieron durante muchos años, cuando ellos tomaron el gobierno, a pesar de que llegaron al gobierno diciendo que era un tema del adeudo cuando ellos llegaron aquí recibieron un estado con 49 mil millones de pesos de deuda y ahora lo van a entregar con más de sesenta mil millones de deuda”.

Por otra parte realizó un llamado a los ciudadanos a que se acerquen al diputado correspondiente a su distrito a exponer su inconformidad ante esta nueva situación que está poniendo en riesgo las finanzas del estado al estar apagando intereses, con un poco más de cuatro mil millones de pesos.

Agregó que por parte del mandatario estatal y los años al frente del estado y los créditos que solicito durante su mandato las cuentas no han quedado al cien por ciento claras de donde fueron invertidos o qué tipo de obras se realizaron para poder presentar una justificación exacta.

“No han quedado las cuentas claras, pues yo solicité en el congreso una comparecencia del gobernador para que fuera y nos explicara específicamente en que se está gastando el dinero, en que se está gastando el dinero en atención al covid, en que se está gastando el dinero en atención a la salud, se aprobó la comparecencia del gobernador en el congreso, pero no lo han convocado, no se ha presentado a explicarnos en que se gasto ese dinero”.

Explicó que a lo largo del sexenio no se realizaron obras por parte del gobierno del estado, por lo que pidió no engañar a los chihuahuenses que en los pocos meses que le restan al mandatario van a realizar las obras que no se hicieron a lo largo de cinco años.

