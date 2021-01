No hay precandidatos registrados formalmente de Morena

En relación a la impugnación presentada en contra de la designación del precandidato o candidato único a gobernador de MORENA, el senador Cruz Pérez Cuéllar aclaró que en la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) existen varias afirmaciones que es preciso hacer del conocimiento público:

La más importante, a decir del legislador y aspirante a gobernador, es que no existe la aprobación del registro formal de los ocho aspirantes a la gubernatura ante la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, por lo tanto, no puede existir el registro de un precandidato o candidato único ante dicha instancia, encargada de la selección de candidatos; es decir, Juan Carlos Loera no es el precandidato a la gubernatura.

Pérez Cuéllar precisó que en la resolución emitida por la CNHJ se señala que “no se ha realizado registro alguno de precandidato o candidato”, esto es, a la fecha no existe ningún precandidato oficial por el partido Morena a Gobernador del Estado de Chihuahua.

La propia Comisión de Honestidad y Justicia admite en su resolutivo que el proceso _“no ha concluido, sino que continúa desarrollándose conforme a las fechas y términos establecidos en la convocatoria”, y que la fecha límite para publicar los resultados de las encuestas que acrediten al candidato único a gobernador(a) es el próximo 30 de enero.

“Los propios órganos de Morena admiten y manifiestan que a la fecha no hay ningún registro aprobado, esto quiere decir que lógicamente no se ha hecho la encuesta que marca la convocatoria”, declaró.

El senador chihuahuense señaló lo anterior ya que previo a la realización de la encuesta, con base a la convocatoria, es necesario que se aprueben los perfiles que participarán en ella. Es así que la decisión apegada a las reglas para este asunto sería la reposición del proceso, “un borrón y cuenta nueva”, indicó Pérez Cuéllar.

El aspirante a gobernador admitió que el 20 de diciembre el presidente nacional del partido, Mario Delgado, citó a los aspirantes a la Ciudad de México y dio a conocer de manera pública que el ganador de la encuesta era Juan Carlos Loera, pero eso a todas luces contradice esta resolución. Por lo que debemos entender, respetando las reglas de la convocatoria, que dicho anuncio es inválido.

Para finalizar, el senador morenista informó que acudirá ante el Tribunal Estatal Electoral, a fin de continuar el camino jurídico toda vez que se han agotado los medios de defensa intrapartidistas. “Vamos en el camino adecuado para acreditar que el proceso de selección de candidatos no se llevó a cabo apegado a los principios que rigen el sistema electoral”, finalizó.





