--Apoyan a Loera, pero también lo buscan --Cierran filas con Mario Mata

EXTREMO.- Es el cierre del año, y como es tradicional en estas fechas se realiza un balance de lo que fue el 2020 en los diferentes rubros, un periodo que ha sido en extremo complicado en lo que respecta a salud y a economía, entre otros temas, a causa de los efectos de la pandemia.

VACUNAS.- En ese recuento, si bien se ha dicho de la probable llegada de vacunas para Chihuahua y otras 26 entidades en el mes de enero, a decir de los gobiernos afiliados a la Alianza Federalista ha quedado pendiente el que se dé a conocer, por parte de la Federación, el plan integral de vacunación como ya lo han solicitado los 10 gobernadores que conforman esa organización.

VACUNAS I.- Fue a través de su Twitter que nuevamente los integrantes de la Alianza Federalista insistieron en que se transparente el plan integral de vacunación contra la pandemia, que a su consideración no se ha controlado y por eso demandan conocer cuándo se reunirá el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad en cuestiones de salud.

ALIANCISTAS.- Como parte de ese balance de temas pendientes del 2020, los aliancistas también exigen la explicación sobre la extinción de los fideicomisos, misma que se ofreció y que aún está pendiente, así como una fecha para una convención hacendaria que en alguna ocasión el Ejecutivo federal dijo podría celebrarse, no obstante, no se especifica cuándo y al parecer no será antes de la jornada electoral de 2021, que seguramente se llevará buena parte del interés y de los reflectores el año entrante.

RECONOCIMIENTO.- En otros temas, este lunes fue reconocido el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de Morena a la gubernatura, por la Asociación de Agentes Aduanales de Ojinaga por las gestiones que llevaron a reanudar las obras de construcción del puente internacional Presidio-Ojinaga, que dicho sea de paso, del lado americano tenía ya tiempo concluido, y desde luego del lado mexicano no había nadie hecho nada por concluir esta gestión.

BÚSQUEDA.- Precisamente en Ojinaga, un locutor se dio a la tarea de avisar que el diputado Loera se encontraba en dicha frontera, lo que ocasionó que de inmediato un grupo de productores y agricultores se reunieran e iniciaran su búsqueda, desde luego que querían encontrar a don Juan Carlos para reclamarle y recordar lo sucedido meses atrás.

DIÁLOGO.- Precisamente a quienes se les vio juntos, sonrientes y muy cordiales, fue a Juan Carlos Loera y a Carlos Borruel, quienes desayunaron en un reconocido restaurante del Distrito 1; sus allegados dicen que el ex titular de Coesvi ofreció a Loera poner a trabajar lo poco que le queda de maquinaria política, con tal de evitar que sea Gustavo Madero el próximo gobernador.

APOYO.- El diputado federal del PAN Mario Mata Carrasco ya decantó que estará buscando la reelección por el Distrito V, con cabecera en Delicias; luego de haber hecho el anuncio varios grupos al interior del albiazul comenzaron a emitir mensajes de apoyo y respaldo, llamando la atención que inclusive fueron personajes de grupos que no han apoyado a los cercanos a Palacio, lo que deja entrever el trabajo que ha hecho don Mario no sólo en su distrito, sino también en la tribuna de la Cámara de Diputados, ya que en más de una ocasión ha debatido fuertemente con los legisladores de la 4T.

APOYO I.- Pero además de ello, estos mismos personajes que lo han apoyado recordaron cómo Mata ha bien utilizado el fuero constitucional de que goza la figura de diputado federal, y no para “charolear”, sino para ponerse de frente ante la Guardia Nacional y demás autoridades federales y defender a los agricultores y productores de la región centro-sur de Chihuahua; “para eso es el fuero, señores”, le dijeron algunos.

IMPUGNACIÓN.- Fermín Ordóñez, aspirante independiente a la Alcaldía de Chihuahua, señaló directamente al magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Julio Merino, de atender a los intereses de su familiar, el precandidato Gustavo Madero, para “echarle abajo” su precandidatura independiente por la Alcaldía.

IMPUGNACIÓN I.- De inmediato don Julio se encargó de recordar que fue primero el Instituto Estatal Electoral el que determinó que por haber sido postulado anteriormente por otro partido, no podrá ir por la vía independiente, criterio que fue avalado por la propia SCJN; veamos en qué termina la impugnación ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.