--Clara advertencia a transportistas --Preparan informe en la CEDH --Surgen más datos a desafuero

TRANSPORTE.- Hasta no mejorar las condiciones del transporte público se hablará de un alza en las tarifas, fue parte del mensaje del gobernador Javier Corral a los concesionarios en Ciudad Juárez, a quienes instó a cambiar el esquema actual para mejorar el servicio que brindan a los usuarios.

ADVERTENCIA.- No sólo traemos una nueva Ley de Transporte, también queremos un cambio en el sistema, les dijo a los permisionarios, a quienes invitó a hacerlo, pues lo van a realizar con quienes acepten, no obstante advirtió que habrá quien no lo desee, pero esa es su decisión.

INTERESES.- Al invitar a los concesionarios a liberarse, a modernizarse, pues el antiguo esquema favorecía el control político de ese gremio, les recordó que él no los acarreó durante su campaña electoral, así que no tienen por qué ser manipulados con esos intereses; por este motivo debe terminarse con la discrecionalidad política, para pasar a la normatividad de carácter técnico.

INFRAESTRUCTURA.- Todo eso les dijo el mandatario estatal durante la puesta en marcha de la ampliación y modernización de estaciones del BRT 1 en aquella frontera, en el que participó el alcalde Armando Cabada, quien por cierto de muy buena gana se sumó al proyecto de modernización de transporte tanto de la ruta 1 como una próxima, la 2, y solamente pidió que no cometieran los errores que se dieron al iniciar ese sistema, esto durante la administración de César Duarte.

CEDH.- El próximo jueves, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Néstor Armendáriz Loya, rendirá su primer informe ante los tres poderes del Estado, por lo que él y su personal se encuentran trabajando a todo vapor para dar a conocer los resultados que hasta el momento han obtenido durante estos meses de gestión al frente del organismo derechohumanista.

PROGRAMA.- Según se conoció, entre los resultados pretende destacar el programa por medio del cual se lleva asesoría jurídica y capacitación a los habitantes de las comunidades más alejadas del estado. Este proyecto, denominado “La CEDH en tu comunidad”, busca acercar los servicios del organismo hacia aquellas personas que tienen dificultad para desplazarse a las oficinas regionales para presentar sus quejas.

LOGROS.- Otro de los logros que esta administración dará a conocer se refiere al tema de género, una asignatura pendiente con las mujeres chihuahuenses, ya que de acuerdo con la visión del nuevo ombudsperson, se debe predicar con el ejemplo, por lo que todo el personal será capacitado para aprender a desarrollar sus funciones con transversalidad y perspectiva de género. Esperemos un reporte de resultados que demuestre que CEDH está en verdad, en pleno proceso de cambio.

OSO.- Quien se lanzó sin más ni más con pleno desconocimiento del tema, o con recomendación mal planeada, fue la diputada del PRI Rosy Gaytán, quien presentó ante la diputación permanente un exhorto dirigido a la Federación y al Estado para que se paguen los adeudos a deportistas chihuahuenses.

DESCONOCIMIENTO.- Tal vez la legisladora no sabía o no le avisaron que estos pagos ya se efectuaron a través del Instituto Chihuahuense del Deporte desde el pasado 6 de enero, al cubrirse lo correspondiente al segundo semestre de 2019, incluso fueron 4 millones 555 mil 300 pesos los que se entregaron para las becas de deportistas y entrenadores.

INJUSTIFICADA.- Lo lamentable de la actitud de la diputada es que con el afán de un lucro político con el tema, además de exhibir su ignorancia sobre este particular, sorprendió a sus compañeras y compañeros legisladores que le aprobaron el exhorto, con un asunto que estaba más que solventado.

VÍCTIMA.- No es la primera vez que el magistrado Jorge Ramírez Alvídrez se victimiza ante los medios para evadir a la justicia, ya van varias ocasiones en las que se autoproclama “víctima de persecución política”. Escudándose en el fuero, el magistrado ha hecho acusaciones con el simple propósito de no responder por sus actos.

RETO.- No debemos olvidar que el Lic. Genaro Molina Frías, contralor del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, fue quien retó a Ramírez Alvídrez a interponer una denuncia por la supuesta alteración a su declaración patrimonial de 2016. El magistrado omitió incluir un préstamo personal de dos millones de pesos.

DECLARACIÓN.- Así mismo, llamó la atención del contralor que la esposa del magistrado, Cynthia Solís, también trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia como secretaria proyectista en la Cuarta Sala Familiar, información que tampoco incluyó en su declaración.

EXPLICACIÓN.- En su momento Molina Frías señaló: “Se me hace raro que el licenciado Ramírez esté señalando públicamente que le alteraron su declaración patrimonial y no haga la denuncia de manera formal ante la Fiscalía General. Como magistrado penalista debe saber que si está enterado de un posible delito y no lo denuncia, cae en responsabilidad. Es tema de congruencia y cabal cumplimiento de la ley”. Será que el magistrado busca de nuevo salvarla con el fuero y una defensa a pura chicanada.

ANUNCIO.- Un peculiar anuncio es el que hará está semana la Secretaría de Cultura del Estado, pues desde la casona que alberga a dicha dependencia, la Plaza Los Laureles, otrora Cidech, se lanzará el Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua.

ESTÍMULO.- Se trata de un estímulo fiscal contemplado desde el presupuesto de ingresos del Estado, que le abre la posibilidad al sector empresarial de redireccionar los recursos que paga por concepto de Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para apoyar, directo y sin escalas, a algún proyecto de desarrollo cultural.

INCENTIVO.- La Secretaría de Cultura fungirá únicamente como entidad receptora y validadora de los proyectos aspirantes, en tanto que el recurso líquido sale de las arcas de la iniciativa privada, reorientándose de las frías bóvedas recaudatorias del Estado a proyectos que incentivan la creatividad y el talento de los artistas y creadores chihuahuenses.

TINTERO.- Esta noticia ya está causando mucha expectativa en el sector cultural y artístico local, ya que significa la posibilidad de materializar los numerosos proyectos creativos que están en el tintero y que no han encajado en alguno de los programas de apoyos existentes.

RECONOCIMIENTO.- Representa, pues, un acierto del Gobierno Estatal, pues reivindica el valor y reconocimiento del enorme potencial artístico que existe en el estado, a la vez que reafirma los programas participativos con el hecho de involucrar a los empresarios en el impulso de las artes y la cultura, que son una valiosa herramienta en la recomposición del tejido social.