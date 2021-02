-- Cruz quiere la alcaldía de Juárez -- Siguen dando batalla por las “pluris”

¿DENUNCIA?.- En ecos del video del fedatario público Luis Raúl Flores Saénz, señaló que tuvo conocimiento de los recibos certificados a través de su publicación por esta casa editora, algo que llama la atención es que no hubo contacto para negar categóricamente ante este medio impreso que en su notaría se certificaran esos documentos y si como dice supone una falsificación, ¿por qué no acudió a denunciarla ante la autoridad respectiva?

DUDA.- La denuncia por un posible delito hubiera sido el primer paso que diera un profesionista muy relacionado con los aspectos legales, más aún investido de fe pública, que por ningún motivo debe ponerse en duda y mucho menos con los años de práctica que él lleva en esta ciudad. Un cuestionamiento es: ¿por qué hasta ahora trata de aclarar este asunto y no lo hizo en su momento?, es decir al conocer la publicación ¿por qué se dejó transcurrir este tiempo?, pues si como señala que se trata de un delito, pues debió haberlo denunciado de inmediato.

SELLO.- Sobre este tema tanto el gobernador Javier Corral como el fiscal general, César Peniche, señalaron que las firmas son auténticas, incluso el titular del FGE confirmó que el Notario No. 4 no presentó denuncia por lo que considera una falsificación a su firma y sello notarial.

POSTURA.- Ante esto cabe también la pregunta que hiciera el gobernador, ¿qué está detrás de todo esto?, en un ejercicio para tratar de entender la postura de una persona que convive diariamente con actos legales, que conoce profundamente de leyes y que inexplicablemente no acude ante la autoridad para denunciar un posible delito, en el que se involucra su firma y su notaría.

ALCALDÍA.- Cambiando radicalmente de temas, entre más transcurren los días, más gente asegura que el senador Cruz Pérez Cuéllar se encuentra en la negociación para que la candidatura de Morena por la alcaldía de Ciudad Juárez recaiga sobre él, lo que dejaría en el camino a varios tiradores, sin embargo el candidato a la gubernatura Juan Carlos Loera de la Rosa sigue férreo en su posición, que no sea Cruz el candidato, de ahí nadie lo mueve y varios dicen, nadie lo moverá.

LISTA.- Fuentes muy bien informadas aseguran que el gobernador Javier Corral Jurado tiene pláticas ya muy avanzadas para el tema de su postulación por la vía plurinominal como diputado federal por Movimiento Ciudadano, tómelo con reserva –se insiste- pero hay acciones que apuntan a ello, de ser así, todo el escenario político en Chihuahua estaría dando un giro de 180 grados, las piezas en el tablero se moverían, pero al menos hasta ahora se desconoce cómo quedarían.

LLAMADAS.- A propósito de este instituto político, Francisco Sánchez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, tuvo a bien utilizar el plan de su celular para llamarle a todos aquellos panistas que lograron asegurar candidaturas, luego del proceso interno y de designación que llevó a cabo hace unos días Acción Nacional, llamadas que no solamente fueron a panistas de la capital, sino del resto del estado.

LLAMADAS I.- El líder estatal emecista al conocer quiénes eran los panistas que no lograron candidaturas, los buscaba y les abría las puertas del partido naranja, en algunos casos para el mismo proyecto que intentaron abanderar en el PAN o bien por alguna otra candidatura vacante en MC. Un par aceptó la invitación, otros siguen analizando su renuncia al albiazul e incursionar con nuevas siglas y otros tantos sólo agradecieron, dejando en claro que todavía son más fuertes sus convicciones que sus pretensiones.

PLURI.- El jueves el CEN del PRI daba a conocer las listas de las cinco circunscripciones para diputados federales por la vía plurinominal, donde aparece Alejandro Domínguez, actual presidente del Comité Directivo Estatal, en el lugar 8 de la circunscripción 1, como suplente de Jesús Valdés Palazuelos, presidente del PRI en Sinaloa. Se antoja difícil pueda llegar por aire a la Cámara de Diputados.

PLURI I.- Y al mero estilo Chihuahua, Alejandro “Alito” Moreno, presidente del CEN tricolor, se apuntó en la “pluri” 1 de la Circunscripción 4; Carolina Viggiano, secretaria general del CEN, va en la 1 de la Circunscripción 5; Pablo Ángulo –ex líder nacional juvenil y hoy diputado federal- encabeza la lista 3; en la lista 2 aparece liderando la actual diputada Monserrat Arcos; finalmente en la lista 1, a la que pertenece Chihuahua, va Laura Haro, secretaria del CEN, a la cabeza.

SALIDAS.- Mientras Rocío Reza sigue sin aclarar la supuesta licencia que pidió como dirigente estatal del PAN para irse por la “vía fácil” como diputada federal, las desbandadas en el albiazul no cesan, primero fueron los Borruel (salvo Lupita que va como regidora); luego Miguel Riggs, quien se suma a Movimiento Ciudadano; Amin Anchondo, quien no ha definido a dónde y cómo se va; ahora fue Héctor Garibaldi, quien renunció al partido y a quien seguramente seguirán varios militantes radicados en el Distrito 17; hay otros que no se van del PAN, pero se han visto muy molestos por los acuerdos bajo la mesa.