-- Inician (por fin) acercamiento con Conagua --Tisca y Marco se aferran a la alcaldía

AGUA.- Parece que hay incertidumbre entre los productores de los distritos de riego de la entidad, pues a menos de un mes de que inicie el ciclo agrícola 2021, el próximo 1 de marzo, aún se desconoce la cantidad de agua que les será asignada por Conagua, lo que están ciertos es que será menor a la de otros años, por las reservas tan bajas que hay en las presas.

REUNIÓN.- Ayer se daba cuenta de la reunión que sostuvieron representantes de los módulos y unidades de riego y de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua con Luis Fernando Mesta Soulé y René Almeida Grajeda, secretarios de Gobierno y de Desarrollo Rural, respectivamente, en la que se acordó retomar la comunicación con la Comisión Nacional del Agua, para conocer las nuevas disposiciones de esa dependencia.

DIFÍCIL.- Según les han anticipado, el volumen de agua a entregarles para este ciclo no será más allá del 40% de lo que establecen las concesiones en cada caso; lo que hace prever que será un año difícil para la agricultura y para esas regiones que dependen en buena medida de la derrama económica por esta actividad primaria. Por lo pronto, al parecer, ya se iniciaron los primeros contactos con la dependencia federal.

ALCALDÍA.- Fernando Tiscareño, precandidato de Morena al Distrito 8 federal, de aquí de la ciudad capital, es el principal impulsor –como se ha dicho- del exalcalde Marco Adán Quezada para ser el candidato del partido guinda por la presidencia municipal de Chihuahua, sin embargo muchos militantes y simpatizantes morenistas ven con recelo el trabajo de Tiscareño.

CAPITALINA.- Por lo anterior, varios grupos al interior de Morena ven con malos ojos el interés de Marco Adán, más aún cuando llega acompañado de Fernando, sobrino de Bertha Luján; los que saben de este tema se atreven a decir que Tiscareño, en dado caso de no lograr algún puesto con Marco, difícilmente ingresará al equipo de Juan Carlos Loera.

CAPITALINA I.- Por otro lado, Carlos Borruel Baquera, también ex alcalde capitalino, no ha dejado de reunirse con varios grupos morenistas, muchos de ellos fundadores, genuinos o puros, como les llaman, quienes -según dicen- lo han visto con buenos ojos; mientras que algunos neomorenistas no le han terminado de abrir las puertas.

DIF.- Hay 167 proyectos sociales de la Convocatoria Pública DIF/OCS/01/2020 que no han concluido por incumplimiento del DIF Estatal al no entregar la tercera ministración del recurso que estaba contemplado para noviembre 2020.

DIF I.-Dicha convocatoria buscaba generar mecanismos y estrategias que garantizaran la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. A pesar de que no fue entregado el recurso, exigieron a las organizaciones terminar los proyectos y cumplimiento de metas.

DIF III.- Las asociaciones están a punto del colapso, se han enfrentado a demandas laborales por falta del pago de honorarios; otras tienen en espera a sus empleados para el respectivo pago, sin mencionar los problemas financieros que enfrentan. Bien haría Cinthia Chavira de Corral, presidente del DIF Estatal, enfocar sus esfuerzos para que se cumpla con la entrega del recurso que ya estaba presupuestado desde el año pasado a favor de los más vulnerables.

REGIDORES.- Ernesto Ibarra y Paty Ulate se colaron en la planilla de regidores que acompañará a Marco Bonilla por la presidencia municipal, ambos del equipo de Rocío Reza y Gustavo Madero, sin embargo resulta inexplicable la aparición en ese listado de Lupita Borruel, aún y con las últimas acciones de Carlos Borruel y la regidora Mónica Borruel. Aunque Lupita ha dejado en claro su distanciamiento con Carlos, la planilla tiene también un espacio para una regidora por el PRD.

REGIDORES I.- Estas negociaciones en Acción Nacional no terminan de sorprender, primero con las candidaturas a la alcaldía, luego a los distritos electorales federales, donde también tumbaron a los exaspirantes a la alcaldía Jorge Soto y Miguel La Torre; posteriormente las sorpresas siguieron en los distritos locales con Carlos Olson, Rocío Sarmiento y Carla Rivas, así como con la sindicatura que buscará Olivia Franco.