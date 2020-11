--Movían los verdes en avión --¿Y el administrador? Tanto que presumió…

DINERO.- Según informes del área de inteligencia de la FGE, la información que se concentra de estas entregas de dinero –parte de la nómina secreta de la administración estatal pasada-, es que varias maletas de dinero partieron de 2011 a 2016 en aviones privados para hacer pagos de los compromisos, y como parte de lo que el gobierno del estado identifica como la “operación Safiro”, en la que se movieron decenas de millones de pesos a través de empresas fantasmas.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

AVIONES.- Fuentes de primer nivel aseguran que algunos de los que aparecen en esa nómina secreta, que fue utilizada durante la administración de César Horacio, entregaron dinero en efectivo a través de diversos vuelos a diferentes estados, sobre todo a los que se jugaban la gubernatura.

AVIONES I.- El modus operandi que utilizaban estos personajes de la nómina secreta era salir del hangar gubernamental con destino a ciertas entidades donde el exgobernador había presuntamente acordado con otros mandatarios y/o candidatos apoyarles en sus campañas; luego del arribo, esta persona se comunicaba con César Horacio para informarle que había sido entregado el recurso.

AVIONES II.- Estas mismas fuentes aseguran que en una tarde podían enviar poco más de 50 millones de pesos, más si era época electoral. Ahora hay un detenido que presuntamente estaba en primer lugar de esta ya famosa nómina secreta.

NÓMINA.- Se dice que vendrán más detenciones de personajes de diferentes ámbitos, inclusive de aquellos que no han figurado en la escena política como tal, pero que sin duda cobraban mensualmente su pago y ahora han querido mantenerse al margen sin saber que muy pronto cambiarán de residencia a Aquiles Serdán.

ADMINISTRADOR.- Tanto presumió el contador y economista Eduardo Fernández, exadministrador de la CES, hoy secretario de Salud, de sus dotes precisamente de administrador para solucionar en unos cuantos días el tema del desabasto y la falta de insumos en hospitales y clínicas, sobre todo los llamados “Covid”, que hasta la fecha no se ve por dónde pueda resolver.

ADMINISTRADOR I.- En un acto de sinceridad él mismo ha dicho desconocer cualquier tema de salud, médico, clínico, pero que su experiencia como economista y administrador sería suficiente para resolver todos los problemas de la Secretaría de Salud; quizás en una época sin pandemia resultaría, pero ahora, en medio de la peor crisis que tiene de rodillas al estado grande, a decir de muchos profesionistas de la salud, no es suficiente.

RESPUESTAS.- Hay muchos beneficios de la duda que le han dado al hoy secretario de Salud, faltan muchas cosas por resolver y ejecutar, pero de inicio, tanto agremiados como no agremiados de la Salud siguen preocupados por la cerrazón del titular, al grado de que han informado que conformó un pequeño consejo de Salud, no bastándole el Consejo Estatal de Salud que aglutina precisamente a las cabezas y mentes que deben tener voz y voto en la toma de decisiones cuando de vidas se trata.

CUBREBOCAS.- La diputada local del PAN Georgina Bujanda calificó como ignorantes a los diputados de Morena, quienes se opusieron a la Ley Estatal de Uso Obligatorio del Cubrebocas, y aunque lo hizo de una forma muy diplomática, esto caló profundo a los morenistas, que se quedaron sin argumentos para responder a tal señalamiento.

CUBREBOCAS I.- Y es que no fue necesario que Bujanda Ríos usara la palabra “ignorantes”, sino que con expresión de sorpresa, solicitó a la presidencia del Congreso del estado contemplar la impartición de un curso de derecho básico para sus compañeros diputados, específicamente para los de Morena, quienes de manera enérgica rechazaban la aplicación de sanciones penales para los ciudadanos que no usaran el cubrebocas, aún y cuando el documento menciona una simple sanción administrativa de 12 horas de arresto y no una condena carcelaria, como lo referían los detractores.