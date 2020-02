--Se debaten temas en el TSJ y en el Congreso local --Inicia hoy audiencia de Miroslava; restringen acceso a la prensa --De nuevo, concesionarios con diputados

DECISIVA.- Esta semana será decisiva para el Poder Judicial y el Congreso del Estado, y es que tienen en sus manos dos temas trascendentales, el primero el posible desafuero del magistrado Jorge Ramírez, pues recordemos mañana inicia la audiencia de desahogo de pruebas, donde se supone se presentará Ramírez y el fiscal general César Peniche, o bien sus abogados.

CONFRONTACIÓN.- Otro asunto también importante es la confrontación entre algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, pues ya se subió de tono la disputa por saber si hubo o no irregularidades en la selección de jueces en 2018.

ENVUELTO.- Sin duda ninguno de los dos asuntos son menores, lo que tiene más que nada envuelto al TSJ y al Consejo de la Judicatura, es decir al Poder Judicial, en una ola de comentarios, noticias, falsedades, provocaciones, denuncias, quejas y demás, etapa nada sencilla por la que atraviesa el Pleno comandado por el magistrado Pablo Héctor González.

DESAFUERO.- Por un lado, el magistrado Jorge Ramírez seguirá con la defensa para evitar su desafuero, cada día que pasa es un día ganado por él, por lo que la Comisión Jurisdiccional y el Pleno del Congreso del Estado –aseguran los que saben- meterán cambio y se espera, luego de la audiencia de tres días que inicia mañana, den celeridad a la solicitud de juicio político en contra del jurista; todo indica que el desafuero es inminente en el Congreso, el segundo gran reto es ante los juzgados federales, a donde sin duda acudirá a defenderse Ramírez

JUECES.- Por el otro lado, el magistrado Luis Villegas, así como los jueces seleccionados anunciaron desde el martes acciones en contra de Sotelo Mesta, mismas que se materializaron el pasado viernes. El primero de los mencionados presentó una extensa queja en la que le atribuye al consejero, entre otras cosas, la presentación de pruebas falsas (por aquello de la revista), denostar injustamente a la institución, pronunciarse públicamente sobre casos que tendrá obligación de resolver a futuro y el más vergonzoso de todos, no presentarse a laborar.

DIFICULTADES.- Además, trascendió, que hasta el viernes pasado, 50 de los 54 jueces seleccionados presentaron también su queja de manera formal. Lo que dificulta la situación de Joaquín, ya que el medio centenar de quejas se suma a las ya avanzadas investigaciones por acoso al interior del propio Tribunal; y en el orden federal, al tema de las empresas fantasma, creadas exclusivamente para evadir compromisos fiscales.

AUDIENCIA.- Ahora que se retomará el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, “el Larry” podrá hablar sobre la presunta participación que tuvieron algunos panistas como Alfredo "N", exalcalde Hugo "N" y José "N", quienes no han sido llamados a rendir cuentas.

AUDIENCIA I.- Alfredo, el exvocero del PAN, y Hugo son testigos protegidos, ellos han abonado datos e investigación del caso; pero no alcanzaron ninguna responsabilidad o alguna inhabilitación por su presunta participación en el caso que cimbró no sólo al estado sino al país, pues como dirían muchos, el único error de Breach fue haber denunciado la narcopolítica de Chínipas.

AUDIENCIA II.- Todo se podrá definir en esta audiencia intermedia, donde podrán salir nuevos nombres o testigos que participaron en el caso; el fiscal general César Augusto Peniche ya se anotó para dar su testimonio ante el Poder Judicial de la Federación.

AUNDIENCIA III.- Por cierto, el mismo PJF en Chihuahua advirtió que no tienen espacio para recibir y atender a la prensa, que seguro no solamente será local sino nacional y que desde el pasado viernes mandó decir que no cuentan con salas para albergar a periodistas, ya no hablemos de las agrupaciones que han seguido el caso muy de cerca, así como familiares y abogados.

MEMORIA.- Impunidad e injusticia, esas dos palabras definen la noticia de la libertad preparatoria a uno de los asesinos de Paulina L. M., quien hace dos años le fuera arrebatada la vida; ninguna gracia debe hacer a los chihuahuenses que se volcaron a buscar a la joven, y mucho menos a su madre, quien buscó y luchó porque se le hiciera justicia y se castigara a los culpables.

MEMORIA I.- Por eso hoy en el Congreso del Estado, la diputada Amelia Ozaeta, de la bancada del PT, presentará una propuesta para que cuando se cometa feminicidio, no haya posibilidad de libertad preparatoria, apostándole a la memoria no solamente en el caso de Paulina, sino de decenas más, para que esta iniciativa sea respaldada.

TRANSPORTE.- Siguiendo con el hilo del Legislativo, hoy a las 09:30 horas la diputada Rocío González, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado, habrá de desahogar la primera reunión en su comisión para atender la iniciativa de la Ley de Transporte enviada por el Ejecutivo, por lo que se espera de nuevo acudan concesionarios de diferentes gremios.

TRANSPORTE I.- Recordemos que la primera reunión de acercamiento fue la que convocó Fernando Álvarez, presidente de la Jucopo, en la que los concesionarios, no sólo del transporte público colectivo sino de la gran mayoría de los gremios, acordaron realizar mesas de trabajo por separado; varios diputados pedirán también se escuche de igual forma al ciudadano, dicho en otras palabras, al usuario.

MOLESTIA.- Hasta esta redacción nos hicieron llegar por parte de la ciudadanía su molestia al transitar por la glorieta al sur de la ciudad, donde se juntan el periférico De la Juventud y la avenida Silvestre Terrazas, por el tráfico que se acumula en la gasolinera que precisamente se ubica sobre dicha glorieta, por lo que de inmediato se preguntaron a quién pertenece y quién o quiénes autorizaron la construcción de esta gasolinera a sabiendas del peligro que ello representa.





