--Sin camas y personal agotado --Con buen paso, Pepe Yáñez en la sierra --¿Dónde estaban hace cuatro años?, reviran

FORTALEZA.- No cabe duda de que el gobierno federal fortalece a la oposición y no sólo son un ejemplo de ello los resultados de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, sino también lo que sucede en Chihuahua.

UNIFICAR.- En nuestro estado la posición tomada por el presidente de la República y la secretaria de Gobernación ha logrado unificar al gobernador Javier Corral y los productores, quienes se han manifestado en contra de que se lleven el agua y por esa razón han tenido que enfrentar al brazo electoral del gobierno, perdón a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

CARTA.- Es así que firmaron un posicionamiento conjunto en el que dejan claro que Chihuahua ha aportado el 46.6% del total de agua que se paga a los Estados Unidos y que apoyan a los productores a quienes se les congelaron sus cuentas bancarias como Salvador Alcántar, quien se tendrá que presentar a declarar ante la UIF el próximo 30 de octubre.

CAMAS.- Nos dicen que si alguna vez se ha requerido de la solidaridad y colaboración de los distintos sectores en la entidad, en los ocho meses desde el inicio de la pandemia, son precisamente en estos momentos en los que el nivel de saturación de los hospitales públicos y privados está al máximo, sin camas desocupadas y con el personal médico agotado.

AGOTADOS.- No en vano fue la petición del médico Rodolfo Chávez Chávez, integrante del Consejo Estatal de Salud, al deplorar el relajamiento de las medidas de prevención y uso de cubrebocas, por una parte de la población, de la que dijo no tuvo la perseverancia de continuarlas, en momentos en los que aún no se dispone de un tratamiento adecuado.

OPERATIVOS.- También, en apoyo a la observancia de las disposiciones legales en materia de salud, con el objetivo de disminuir el número de contagios en el estado, la Dirección General de Gobernación dio conocer que se reiniciarán los operativos de células mixtas, integradas por varias dependencias del Ejecutivo estatal, para realizar las verificaciones a diversos establecimientos comerciales.

MULTAS.- Por lo que se ve, la supervisión se va a endurecer para evitar que se sigan burlando los protocolos de ley, no obstante que se dijo que no hay un fin recaudatorio, pues se tiene como objetivo la prevención; se castigará a establecimientos reincidentes con multas que van de los 30 mil a los 100 mil pesos.

ROJO.- No obstante si la gente no se suma de manera voluntaria y consciente a tratar de contener el número de contagios, a utilizar las medidas de sana distancia y confinamiento, así como el uso obligatorio de cubrebocas, la amenaza de retroceder al rojo es cada día más latente y cercana, desgraciadamente.

FIDEICOMISOS.- La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los 109 fondos y fideicomisos que albergan más de 68 mil millones de pesos es tanta, que hay la posibilidad de que algunos senadores de Morena puedan llegar a acuerdos con la oposición; ahora la fracción de ese partido intentará una nueva jugada para darle gusto al presidente.

SEDE.- Los senadores de Morena buscan sesionar en una sede alterna al recinto oficial, con lo que conseguirían la inasistencia de algunos de sus homólogos de los otros partidos, sobre todo del PAN, dejándolos fuera de la jugada y obteniendo la tajante mayoría una vez que se suba el tema al pleno.

VOTOS.- Dicen en los pasillos del Senado de la República, que la estrategia salió directamente del Palacio Federal y es que López Obrador no va a permitir que le prohíban echar mano de esos $68 mil milloncitos que bien le servirán para asegurar algunos votos tanto para 2021 como para 2024.

CANDIDATO.- Con muy buen paso va hacia la meta Pepe Yáñez, presidente del PRI en Guachochi, quien se encuentra activo por la candidatura del tricolor para la alcaldía de este municipio, el corazón de la Sierra, por ello y con sumo cuidado ha estado en constantes reuniones y visitas con la militancia priista, que dicho sea de paso es una de las plazas más cotizadas para este partido.

CANDIDATO I.- Sin embargo, ha presentado el proyecto por la alcaldía dado los resultados que ha tenido desde el Comité Municipal tricolor, por ello es una de las voces más autorizadas, según han revelado en este municipio, para refrendar la alcaldía para su partido, que de continuar con este paso muy seguramente la ciudadanía lo refrendará en las urnas este 2021.

TRIUNFO.- Y hablando del PRI, el triunfo arrasador del Revolucionario Institucional en los estados de Hidalgo y Coahuila, sobre todo en este último, ha generado algunas reacciones en Chihuahua, pues los priistas lo están celebrando como si fuera un triunfo local y los panistas lo festejan como si hubiera sido su propio partido el que se llevó las elecciones.

TRIUNFO I.- Sobre esto último, el senador panista Gustavo Madero dijo que se debe celebrar el resultado de esas elecciones porque es una muestra de que todavía la oposición le puede ganar a Morena y hacerse de las curules en San Lázaro para frenar poco a poco las ocurrencias de la 4T; sin duda fueron muchas las lecturas las que arrojó este triunfo, tanto para propios como extraños, pues desde 2018 no se había leído y sentido el sabor y gusto del triunfo electoral por un partido político.

ECO.- Bastante eco causó el dato exclusivo que este espacio dio a conocer ayer sobre el destape en público del ex edil capitalino Alejandro Cano Ricaud para la candidatura del PRI a la gubernatura, y entre los cafés y llamadas varios priistas se encargaron de recordar al también empresario que desde hace poco más de cuatro años no lo ven siquiera pasar de cerca por las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI.

TRABAJO.- Por lo que ahora se preguntan cuál será el interés genuino del todavía priista –pues unos dicen que al no conseguir la candidatura tricolor optaría por retirarse definitivamente o bien buscar amistades en Morena- pues “amor a la patria” no lo creen, mucho menos amor al partido, pues insisten: cuando hubo repartición de picos y palas para trabajar a muy pocos se les vio formados, pero ahora que habrá repartición de puestos, hay varios en la fila.