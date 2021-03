Receso de una hora, declararan dos testigos en audiencia

El Juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez decretó un receso de una hora para que la Fiscalía General del Estado, recibiera los documentos que anexará los abogados de los ex diputados locales, a fin de que puedan presentar a un testigo que declarará a favor de Rodrigo de la R.R.

Al reanudar la audiencia, el juez de control, llamará a comparecer a Gerardo Lerma Sánchez, quien fungía como chofer del ex diputado Rodrigo de la R.R., mismo quien la Fiscalía General del Estado, lo involucra en varios de los episodios, por haber trasladado dinero y haber presenciado las entregas en la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, el abogado de Rodrigo de la R.R. buscará esclarecer que el mismo no se encontraba el día de los hechos, y además pretendió llamar a Alfredo Axel Lozoya, quien presuntamente recibió el dinero a nombre del ex legislador, pero quien manifestó no asistir, toda vez que se encuentra con un cuadro de síntomas de Covid19.

Hasta el momento se solicitó la presencia de cuatro testigos para declarar en la audiencia en contra de María Eugenia C.G. María A.S. y Rodrigo de la R.R. por el caso de la “nomina secreta”, sin embargo, solo dos de ellos, se presentarán a lo largo de este día para participar en la vinculación o no a proceso de los ex diputados.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el término de la audiencia de Maru campus en el descanso morenitas se toman el tiempo para almorzar.

