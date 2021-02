Reitera Amlo que apagón se debe a crisis por tormenta de nieve

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema del super apagón en su conferencia matutina de este miércoles, reiterando que la causa es “una crisis por las tormentas de nieve en el norte, esto afectó la producción y distribución de gas. Las plantas de generación de energía eléctrica se operan con gas, se suspendió el suministro porque han declarado emergencia en Texas, está grave la situación”.

Señaló que se está enfrentando el problema echando a andar plantas que no requieren gas, como las de combustóleo o carbón, así como toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino en apagones periódicos de 30 minutos.

“Tenemos desde luego la mayor presión en el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, de seis de la tarde a 10 de la noche, ahí es donde tenemos que llevar a cabo una mejor planeación, para que se organicen estos apagones periódicos, (…) el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) está atendiendo esta situación”, dijo.

Por otro lado indicó que se está comprando gas licuado y echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema.

Aclaró que no se trata de una represalia, “de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas y el gas que hay aumentó mucho el precio”, subrayó.

“Esperamos que lo más pronto posible se normalice la situación en México, se restablezca el servicio, porque están trabajando en eso”.