Reiteran no salir de casa a mayores de 65 años

Aunque las personas contagiadas por el Covid-19 en el estado, oscilan en su mayoría, entre los 25 y los 44 años, la población mas vulnerable al contagio son personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o quienes tengan alguna enfermedad como diabetes o hipertensión.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa virtual, el médico de la Secretaría de Salud, Arturo José Valenzuela Zorrilla.

Además, hizo de nueva cuenta un llamado a los chihuahuenses para no salir de casa, si no existe una razón ineludible para hacerlo y en el caso de los grupos de mayor riesgo, no salir.

Hasta el momento, por grupo de edad se han presentado los siguientes datos: uno en el rango de edad de entre 10 y 14 años: siete de entre 15 y 19 años; cuatro pacientes se encuentran en el rango de edad de 20 a 24 años; 55 en el de 25 a 44 años.

Asimismo, 66 casos entre los 45 a 65 años y 15 son mayores de 65 años.