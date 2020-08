Solicita Movimiento Antorchista apoyo alimentario

Pilar Muñoz Márquez, lideresa del Movimiento Antorchista, dirigió una protesta ante el Palacio de Gobierno, acompañada de representantes de colonias para reiterar su solicitud de un programa alimentario para personas en vulnerabilidad alimenticia de la ciudad de Chihuahua, a quienes solo les han dado tres despensas.

Pilar Muñoz manifestó que la petición va de acuerdo a unos incentivos y programas que publicó el Gobierno del Estado ante la contingencia sanitaria por el Covid, por lo que se entregó un listado de los integrantes del Movimiento Antorchista, en condiciones de necesidad, para ser parte de esos beneficios.

Fotos : Carlos Villalobos | El Heraldo de Chihuahua

“Nos dicen que no, que la gente no puede acceder a la plataforma, que ya está cerrada. Y con el problema que ella habíamos informado anteriormente, la gente no puede acudir, quieren que vayan una o dos gentes, en lugar de darle a 3 mil o 4 mil gentes, que no tienen empleo temporal”, compartió la lideresa.

Así mismo, Muñoz cuestionó ante un funcionario de gobierno estatal que si tienen sus direcciones y teléfonos, por qué no los han contactado. Para finalizar manifestó que los representantes de las colonias acuden con molestia, impotencia y enojo, y nuevamente solicitó que se resuelva su situación alimentaria.

